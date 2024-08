Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im September 2024?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im September für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im nächsten Monat in der Gesundheit bevor?

Das Sternzeichen Waage ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) müssen laut Monatshoroskop im nächsten Monat bei der Gesundheit ganz stark sein. Saturn befindet sich den ganzen September in seiner rückläufigen Bewegung und könnte dir einige Hindernisse bringen. Im nächsten Monat wirst du als Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop von einer Schwere belastet, die dich vor allem psychisch herunterziehen könnte. Darum solltest du schon zu Beginn des Monats auf deine Waage-typischen Eigenschaften setzten und Kraft tanken. Im September empfiehl das Monatshoroskop der Waage, Reserven zu sammeln und einen Ausgleich zu finden, der dir deine Stärke wiederbringt.

Beachte die Signale des Körpers im September besonders, lege Pausen ein und schlafe ausreichend. Bis zur Monatsmitte sieht das Monatshoroskop der Waage eine harte Zeit in der Gesundheit voraus. Versuche, Freundschaften intensiver zu pflegen und dich von deinem Schatz aufbauen zu lassen. Hilfe anzunehmen, bedeutet keine Schwäche! Wenn die Sonne am 22. September in dein Sternzeichne Waage tritt, wirst du endlich wieder positiver auf das Leben blicken können. Die Kraft der Sonne wird es dem Sternzeichen Waage einfacher machen, die harte Zeit im September zu überstehen. Zum Monatsende kannst du beruhigt aufatmen. Die astrologische Konstellation am 25. September begünstigen einen Energieschub, der deine seelische und körperliche Widerstandskraft aufbaut. Versuche dich im September als Waage nicht von den Hürden des Saturns unterkriegen zu lassen – die Sterne stehen dir bei.

Womit muss die Waage im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

In der Karriere erwarten dich im September als Sternzeichen Waage einige spannende Gelegenheiten. Waagen der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) werden im September von Glücksplanet Merkur vor Höhen und Tiefen gestellt. Doch du darfst dich als Waage im September über deine Karrierelaufbahn freuen – die direkte Bewegung von Glücksplanet Merkur begünstigt deinen Weg. Schon zu Begin des Septembers bieten sich der Waage laut Monatshoroskop gute Geschäfte an. Als Sternzeichen Waage versetzen dich solche Gelegenheiten jedoch in Tatendrang und lassen dich nervös werden. Behalte im September als Waage die Ruhe bei. Gerade am 12. September empfiehlt das Monatshoroskop der Waage, in der Karriere auf dein Kommunikationstalent zu setzen. Doch mache dich im September als Waage auch auf potenzielle Rückschläge gefasst.

Am 18. September sieht das Monatshoroskop die Gefahr von Intrigen am Arbeitsplatz. Versuche, dich als Sternzeichen Waage nicht von Komplotten verunsichern zu lassen, sondern behalte deine positive Art bei. Dann wird dich auch Glücksplanet Merkur nicht im Stich lassen. Mit der Positivität solltest du es als Waage im September allerdings nicht übertreiben, wenn es zu neuen Chancen kommt. Ist Glücksplanet Merkur noch so auf deiner Seite, empfiehlt das Monatshoroskop eine rationale Denkweise. Aufgrund der positiven Gegebenheiten könntest du am 25. September dazu tendieren, dir zu viel auszumalen. Halte deine Träume im September lieber etwas kleiner und geheimer – dann wirst du dich mehr an den Früchten der Sterne erfreuen und musst nicht mit Neid und Missgunst rechnen. Schon am 26. September wirst du als Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop den ultimativen Boost in der Karriere erleben.

Glückstage der Waage im September 2024: 11. September 2024 : Heute stehen die Sterne für dich und deinen Schatz im Zeichen der Romantik. Du solltest dich verwöhnen lassen!

: Heute stehen die Sterne für dich und deinen Schatz im Zeichen der Romantik. Du solltest dich verwöhnen lassen! 22. September 2024 : Alles, was du dir vorgenommen hast, wird sich wie von selbst erledigen.

: Alles, was du dir vorgenommen hast, wird sich wie von selbst erledigen. 26. September 2024: Glücksplanet Merkur steht in deinem Zeichen! Vielleicht wartet die Beförderung auf dich?

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Als Sternzeichen Waage fühlst du dich im nächsten Monat in der Liebe überfordert. Vor allem Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) werden von Glücksplanet Venus in ihrem Liebesleben beeinflusst. Im nächsten Monat sollten Waagen es in der Beziehung mit ihrem Schatz langsam angehen lassen. Anfang September begünstigt das Monatshoroskop das harmonische Verhältnis zu deinem Schatz. Durch die Konstellation von Mond und Venus könnten sich Waagen im September schnell in ihrem Zärtlichkeitsbedürfnis vernachlässigt fühlen. Ein Tipp des Monatshoroskops für Waagen im September: Dieses Gefühl solltest du unmittelbar an deinen Schatz herantragen, ohne dabei zu vorwurfsvoll zu werden.

Befolgst du als Waage den Rat des Horoskops, stehen die Sterne am 15. September in der Liebe besonders gut: Während Waage-Singles auf ein spannendes Match hoffen dürfen, stehen die Chancen auf eine baldige Heirat für vergebene Waagen gut. Glücksplanet Jupiter fördert deine Beziehung im September sehr. Lasse dich als Sternzeichen Waage im September jedoch nicht zu sehr von der Leidenschaft mitreißen. Ein zu starkes Verlangen könnte dem Schatz der Waage am 22. September zu viel werden. Anstatt zu viel zu verlangen, sollten Waagen im September eher mit ihrem Charme spielen, um bei deinem Schatz die gewünschten Reaktionen zu bewirken. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, steht dir als Waage im September eine romantische Zeit bevor.

Waage Monatshoroskop: September 2024 – Fazit

Wie du siehst, kann der September für das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop zu einem wahren Höhenflug werden. Wenn du die Hürden von Saturn bekämpfst, indem du dir einen harmonischen Ausgleich suchst, sieht es auch in der Liebe und Karriere für das Sternzeichen Waage im September gleich viel besser aus. Versuche dich auf ein positives Mindset zu fokussieren, während du realistische Gedankengänge verfolgst. Hindernisse in der Liebe und Karriere kannst du mithilfe deiner Glücksplaneten bewältigen. Bleibst du gelassen und einfühlsam, steht der nächste Monat für das Sternzeichen Waage ganz im Zeichen des Erfolgs.

Das Monatshoroskop ist dir nicht genug? Wenn du einen ganzen Einblick zum Sternzeichen Waage haben willst, bist du bei uns an der richtigen Adresse.