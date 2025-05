Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Mai 2025?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Mai 2025 für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Mai in der Gesundheit bevor?

Dem Monatshoroskop der Waage ist zu entnehmen, dass es mit der Gesundheit nicht mehr ganz so gut läuft wie bisher – es wird schwierig. Am Monatsanfang sieht es bei der Waage noch gut aus, dein Immunsystem ist intakt, du bist gesund und erfreust dich auch einer guten psychischen Verfassung. Als Waage kümmerst du dich darum, dich selbst fit zu halten. Doch damit Waagen im Mai nicht aus dem Gleichgewicht kommen, musst du laut Horoskop im nächsten Monat sogar noch mehr für dich selbst tun. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Waage dazu, ein größeres Auge auf deine Ernährung und achte auf deine Vitamine, damit dein Immunsystem dich nicht im Stich lässt. Denn in der Monatsmitte kommt es in der Gesundheit des Sternzeichens Waage laut Horoskop zur unschönen Wende.

Am 15. Mai sieht das Monatshoroskop voraus, dass es mit der Psyche des Sternzeichens Waage bergab gehen könnte. Schwierigkeiten, die die Waage in eine Unzufriedenheit stürzen, könnten sich für dein Sternzeichen durch familiäre Belastungen ergeben. Besonders Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) müssen sich im Mai nach Horoskop selbst priorisieren, damit es in der Gesundheit besser läuft. Animiere deine Familie dazu, auch mal mehr für dich zu tun – du musst die Last nicht alleine tragen. Sorgst du als Sternzeichen Waage nicht für eine Veränderung der Zustände, könnte das im Mai laut Horoskop sogar zu einer Erkrankung führen. Nehme Rücksicht auf dich selbst, wenn es schwierig wird und setze dich an erste Stelle. Befolgen Waagen den Rat des Monatshoroskops, wird dein Sternzeichen sich im Mai im absoluten Gleichgewicht befinden.

Womit muss die Waage im Mai in der Karriere rechnen?

In der Karriere läuft es beim Sternzeichen Waage im Mai nach Horoskop schleppend. Mit deinem Sternzeichen Waage ist es dir Karriere möglich, über deine einfühlsame Seite den tieferen Sinn in bestimmten Dingen zu erkennen. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass du als Waage am Anfang des Monats mit deinen starken Fähigkeiten im Job punkten kannst. Besonders Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) sollten den Mai nach Horoskop nutzen, um ein Gefühl für die Entwicklungen auf der Arbeit zu bekommen. Vor allem zwischenmenschlich können Waagen in er Karriere jetzt viel bewegen, wenn es zu schwierigen Phasen kommt. Sollte es Kollegen im Job nicht gut gehen, kannst du deine diplomatischen Fähigkeiten nutzen, um die Probleme aus der Welt zu schaffen.

Am 12. Mai gibt es Anzeichen für Erfolge des Sternzeichens Waage in der Karriere. Von deinen analytischen Fähigkeiten solltest du jetzt Gebrauch machen und deine Arbeitsweise an die Umstände im Job anpassen. In dem du im Job genau das lieferst, was gebraucht wird, kann das Sternzeichen Waage in der Karriere punkten. Das Monatshoroskop warnt die Waage jedoch davor, auf der Arbeit mit unfairen Mitteln ans Ziel zu gelangen – Betrug am Arbeitsplatz wird für die Waage im nächsten Monat böse enden. Der 27. Mai ist für Menschen vom Sternzeichen Waage ein guter Tag, um in der Karriere an den Verhandlungstisch zu gehen. Nutzt du deine Wissbegierde und deinen realistischen Blick, können Waagen in der Karriere jetzt einen guten Deal aushandeln.

Glückstage der Waage im Mai 2025: 6. Mai 2025 : In der Liebe überwindest du eine große Hürde.

: In der Liebe überwindest du eine große Hürde. 8. Mai 2025 : Heute weißt du genau, was du tun musst.

: Heute weißt du genau, was du tun musst. 28. Mai 2025: Folge deinem Herzen.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

In der Liebe wird das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop im Mai eine große Wende erleben. Am Anfang des nächsten Monats punkten Waagen laut Horoskop mit ihrer sensiblen Seite in der Karriere – du weißt es, dich in deinen Partner einzufühlen. Mit Charme und Mitgefühl halten Waagen laut Horoskop im Mai ihre Beziehung am Laufen. Doch das Monatshoroskop sieht voraus, dass insbesondere Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) im Mai in der Liebe mit dem Thema Treue ihre Schwierigkeiten haben werden. Das kann passieren, wenn Waagen sich von ihrem Partner nicht genug wertgeschätzt fühlen. Für einen Seitensprung gibt es im Monatshoroskop des Sternzeichens Waage keine konkreten Hinweise, doch es könnte zu einer emotionalen Abwendung kommen.

Fühlst du dich als Sternzeichen Waage in der Liebe im Mai im Stich gelassen, solltest du das auf jeden Fall offen kommunizieren. Sprich deinen Partner auf die Missstände in der Beziehung an, denn eure gegenseitige Hingabe sollte sich für eine gesunde Beziehung auf jeden Fall im Gleichgewicht befinden. Befolgst du als Sternzeichen Waage den Rat des Monatshoroskop, stehen die Sterne am 22. Mai in der Liebe schon wieder besser. Zum Ende des nächsten Monats sieht das Horoskop viele sinnliche und leidenschaftliche Momente für die Partnerschaft des Sternzeichens Waage vor. Auch Waage-Singles haben jetzt die Chance, in der Liebe wieder erfolgreicher zu sein.

Waage Monatshoroskop: Mai 2025 – Fazit

Für das Sternzeichen Waage sieht das Monatshoroskop eine spannende Zeit im Mai voraus. Die Hinweise des Horoskops besagen, dass die Waage im nächsten Monat besonders viel Erfolg hat, wenn sie ehrlich zu sich selbst und auch zu anderen ist. Kommt es zu Schwierigkeiten in der Gesundheit, der Karriere oder der Liebe, kann sich die Waage behaupten, indem sie für sich selbst und ihre Emotionen einsteht und ein ernstes Wort spricht. Auch anderen kannst du helfen, indem du passende Ratschläge gibst. Setzt du als Sternzeichen Waage in der Karriere dazu auf deine starken Fähigkeiten, steht dem Erfolg nichts mehr im Weg.

Das Monatshoroskop ist dir nicht genug? Wenn du einen ganzen Einblick zum Sternzeichen Waage haben willst, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Erfahre hier alles zum Sternzeichen Waage.