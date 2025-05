Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Juni 2025?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juni 2025 für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Juni in der Gesundheit bevor?

Wie des Monatshoroskop voraussagt, erwartet das Sternzeichen Waage im Juni eine Zeit voller gesundheitlicher Herausforderungen. Schon am Anfang des Monats sieht es in der Gesundheit laut Horoskop weniger gut aus. Es gibt Anzeichen für einen Zustand der Schwäche, sowohl körperlich als auch mental befindet sich die Waage im Juni nicht in Bestform. Gerade für Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) könnte es gesundheitlich im Juni laut Horoskop schwer werden. Deine Glieder fühlen sich schwer an, was daran liegen könnte, dass eine mentale Sorge deine Körperform hinunterzieht. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Waage, sich im Alltag zu entlasten, indem du Übungen für den Rücken machst, dich dehnst und auf eine gerade Körperhaltung achtest. Eine weitere Hürde kommt am 12. Juni auf das Sternzeichen Waage zu, wenn sich eine tiefe Traurigkeit in deinem Horoskop zeigt, die Einfluss auf deine Psyche hat. Ursache für das Problem könnte eine familiäre Beziehung sein.

Der Tipp des Monatshoroskops: Lasse dich als Waage nicht von vergangenen Ereignissen in der Gesundheit beeinflussen, blicke lieber nach vorne und bleibe optimistisch. Befolgst du den Ratschlag des Monatshoroskops nicht, sieht es auch im weiteren Verlauf des Junis schlecht in der Gesundheit des Sternzeichens Waage aus. Auch am 25. Juni gibt es Anzeichen für schlechte Gesundheit im Horoskop der Waage. Es könnte sein, dass du zu viele Sorgen mit dir herumträgst, die dir zu schaffen machen. Lässt du dich als Waage mental herunterziehen, steigert dass im Juni die Gefahr für Erkrankungen. Als Waage sollte es im Juni darum zu deiner Priorität werden, sämtliche Sorgen fallenzulassen, indem du kleinere Aufgaben und Termine an andere weitergibst. Suche dir Rückhalt bei der Familie, denn mit etwas Unterstützung wird alles etwas leichter.

Womit muss die Waage im Juni in der Karriere rechnen?

In der Karriere stehen die Sterne für die Waage laut Monatshoroskop nicht viel besser. Schon am Anfang des Monats weist das Horoskop der Waage darauf hin, dass du in der Karriere nicht richtig anwesend bist. Vor allem Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) könnten im Job laut Monatshoroskop im Juni einige Entscheidungsschwierigkeiten haben. Du bist abgelenkt, befindest dich im Kopf bei ganz anderen Baustellen – das macht es dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat laut Horoskop schwer, in der Karriere durchzustarten. Der Tipp des Horoskops: Kommunizieren deine Schwierigkeiten auf der Arbeit, damit Mitarbeiter und Kollegen dich entlasten können. Denn ansonsten bekommst du große Aufgaben aufgetragen, welche du als Waage aber nicht umsetzen kannst – das könnte im schlimmsten Fall negativ auf dich selbst und dein Team zurückfallen.

Am 10. Juni könnte dem Sternzeichen Waage ihre Unzuverlässigkeit ein Problem im Job bereiten. Denn oft versuchst du, alles unter einen Hut zu bekommen, obwohl eigentlich zu viel ansteht. Deswegen kommt es im Juni laut Vorhersage des Monatshoroskops zu Verspätungen, versäumten Terminen und Abgaben. Nehme dir also weniger vor und gebe auch mal Aufgaben an andere ab. Versuchst du dich im Juni an deiner Selbstorganisation und bleibst konzentriert, kann es in der Karriere des Sternzeichens Waage in der zweiten Monatshälfte einen Wandel geben. Am Ende des Junis sagt das Monatshoroskop voraus, dass Waagen wieder mit ihren Fähigkeiten im Job glänzen. Lasse dich von deiner Intuition leiten, wenn es um Verhandlungen und Geschäfte geht – du wirst Erfolg haben!

Glückstage der Waage im Juni 2025: 4. Juni 2025 : Nimm dir heute Zeit für dich selbst.

: Nimm dir heute Zeit für dich selbst. 5. Juni 2025 : In der Liebe kommt es zur glücklichen Fügung.

: In der Liebe kommt es zur glücklichen Fügung. 11. Juni 2025: Eine Unterhaltung sorgt für Schmetterlinge im Bauch.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Liebes Sternzeichen Waage, im Juni kannst du dich ganz besonders über eine schöne Zeit in der Liebe freuen – denn hier sah es fast noch nie besser aus. Nicht nur befinden wir uns im Venusjahr, die Venus fördert im nächsten Monat deine Beziehung ganz bestimmt! Schon am Anfang des Monats besteht ein sehr harmonisches Verhältnis in der Liebe, du kannst also garantiert mit vielen Glückstagen rechnen. Gerade vergebene Waagen der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) können im Juni in der Liebe mit reichlich Leidenschaft rechnen. Als harmoniebedürftiges Sternzeichen Waage ist es eine deiner stärksten Fähigkeiten, für eine angenehme Stimmung zu sorgen. Du weißt genau, was dein Partner braucht – mit dieser Fähigkeit sollten Waagen ihre Beziehung im Juni besonders stärken.

Auch Venus begünstigt im Juni das harmonische Verhältnis in der Liebe des Sternzeichens Waage. Aber Achtung: Das sollte bei der Waage nicht dazu führen, dass du dich in der Beziehung zu sehr auf die Leidenschaft fokussierst. Versuche also, niedere Neigungen zu minimieren und mehr Wert auf die Tiefgründigkeit deiner Beziehung zu legen, wenn du als Sternzeichen Waage im Juni eine ernsthafte Beziehung führen möchtest. Auch für Waage-Singles sagt das Monatshoroskop in der Liebe im Juni eine Zeit voller Leidenschaft voraus. Anzeichen dafür, dass sich daraus eine ernsthafte Beziehung entwickelt, gibt es aber nicht. Am Ende des nächsten Monats herrscht nach den Angaben des Monatshoroskops ein glückliches Verhältnis in der Liebe des Sternzeichens Waage – du wirst die Balance zwischen Gefühl und Leidenschaft also auf jeden Fall halten.

Waage Monatshoroskop: Juni 2025 – Fazit

Wie Waagen im Monatshoroskop des Junis erkennen, musst du dich auf eine anspruchsvolle Zeit einstellen. Im nächsten Monat erwartet dich eine Mischung aus romantischen Hochgefühlen, gleichzeitig aber auch vielen Anstrengungen. Für Waagen wird es im Juni wichtig, sich überall zu entlasten, wo es geht – egal ob in der Gesundheit oder in der Karriere. Merkst du, dass du mental nicht auf der Höhe bist oder deine Fähigkeiten nachlassen, solltest du so manche Termine und Aufgaben lieber abgeben. Das Sternzeichen Waage muss im Juni lernen, das Gewicht des Lebens nicht nur auf den eigenen Schultern zu tragen.

