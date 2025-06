Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Juli 2025?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juli 2025 für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Juli in der Gesundheit bevor?

Laut Monatshoroskop wird das Sternzeichen Waage in der Gesundheit im Juli grundsätzlich gut aufgestellt sein, muss aber dennoch achtsam bleiben. Vor allem mental könnten im Juli laut Horoskop einige Herausforderungen auf die Waage zukommen. Gerade Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) müsse im Juli verstärkt auf ihr Selbstwertgefühl achten, wenn es um die Gesundheit geht. Für den nächsten Monat ist es beim Sternzeichen Waage wichtig, mit dem Mindset zu starten, dich selbst wertzuschätzen und dir etwas zu gönnen. Achte auch darauf, dein Selbstbild nicht von den Meinungen anderer abhängig zu machen – sei selbstbewusst und unabhängig! Unsicherheiten könnten laut Monatshoroskop bei der Waage aus deinem inneren Kreis stammen. Nimm dir Kommentare nicht zu sehr zu Herzen und versuche, es nicht allen recht machen zu wollen.

Auch wenn Harmonie mit der Familie dem Sternzeichen Waage mentalen Frieden bringt, solltest du diese Harmonie im Juli nicht mit der Last deiner eigenen Gesundheit verknüpfen. Nutze den Juli als Sternzeichen Waage mit deiner Fähigkeit, Menschen einzuschätzen – das könnte dir langfristig gesundheitliche Vorteile bringen. In der Monatsmitte wirst du erkennen, wann Menschen versuchen, dich auszunutzen, und wann es sich lohnt, deine Hilfsbereitschaft sorgenfrei zu geben. Indem du dich als Sternzeichen Waage an den Ratschlag des Monatshoroskops hältst, kannst du nicht nur das Wohlbefinden anderer, sondern auch gezielt deine eigene körperliche und mentale Gesundheit fördern.

Womit muss die Waage im Juli in der Karriere rechnen?

Im Juli sieht es für das Sternzeichen Waage in der Karriere laut Horoskop nicht besonders rosig aus. Die unterstützende Energie aus dem Universum bleibt aus, was im Job der Waage zu einer schwierigen Phase führen könnte. Als typisches Luftzeichen bist du oft hin- und hergerissen, und diese Tendenz scheint sich im Juli besonders zu verstärken. Vor allem zu Beginn des Monats könnten die astrologischen Einflüsse von Merkur und Mond es der Waage erschweren, klare Entscheidungen zu treffen. Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) könnten im Juli in der Karriere laut Horoskop an Konzentrationsschwierigkeiten leiden. Du neigst dazu, dir zu viel aufzuladen – das kann schnell zur Überlastung führen. Gehe deswegen lieber gezielt Aufgaben an, in denen du deine Fähigkeiten effektiv einsetzen kannst und gebe Überschüssiges an Kollegen ab.

In der Umverteilung der Aufgaben erkennt das Horoskop für das Sternzeichen Waage außerdem die Chance, in der Karriere die Führung zu übernehmen. Ignorierst du die Vorhersagen des Monatshoroskops, könnte es dem Sternzeichen Waage mit der Konzentration besonders schwerfallen, da dir so viel im Kopf schwebt. Hältst du dich jedoch an die Hinweise, sieht das Horoskop in der zweiten Monatshälfte eine klare Besserung voraus. Der 25. Juli könnte zum Glückstag für das Sternzeichen Waage werden, wenn du mit deinem Kommunikationstalent punktest. Berufliche Gespräche bringen dir zum Monatsende einen klaren Erfolg.

Glückstage der Waage im Juli 2025: 2. Juli 2025 : Heute findest du zu dir selbst.

: Heute findest du zu dir selbst. 17. Juli 2025 : Du erhältst einen Blumenstrauß.

: Du erhältst einen Blumenstrauß. 29. Juli 2025: In den Sternen glänzt heute Leidenschaft.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

In der Liebe kann sich das Sternzeichen Waage im Juli auf einen traumhaften Monat gefasst machen. Herrscher- und Liebesplanet Venus befindet sich auf direkter Laufbahn und fördert deine romantischen Gefühle und Beziehungen. Laut Monatshoroskop fühlst du dich in der Liebe genau an deinem richtigen Platz: Als Waage, die von der Liebesgöttin Venus regiert wird, sind Harmonie in der Beziehung und ein inniges Verhältnis zu deinem Partner essenziell. Die astrologischen Konstellationen sehen vielversprechend aus und begünstigen dich dabei, deine Partnerschaft auf ein neues Level zu heben – sowohl emotional als auch in der Leidenschaft.

Vor allem Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) könnten im Juli laut Horoskop eine besonders starke Wirkung der Venus spüren und dadurch intensive Momente erleben. Achte jedoch darauf, dich nicht zu sehr von deiner Beziehung abhängig zu machen. Sollten unerwartet Schwierigkeiten auftreten, könnte dich das ansonsten aus der Bahn werfen. Indem du deinen natürlichen Charme in die Beziehung einbringst, kannst du die Harmonie als Sternzeichen Waage im Juli fördern. Auch am Monatsende zeigt sich ein positiver Ausblick: Am 31. Juli könnte dich dein Partner sogar mit einem Antrag überraschen.

Waage Monatshoroskop: Juli 2025 – Fazit

Wenn es nach den Vorhersagen des Monatshoroskops geht, erwartet das Sternzeichen Waage im Juli eine Zeit voller Wendungen. Es geht jetzt vor allem darum, sich mit deinen Beziehungen und eigenen Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Priorisiere dich selbst vor anderen und wäge ab, welche Personen dir in deinem Umkreis guttun. Achte darauf, besonders in der Liebe viel zurückzugeben, um die Leidenschaft in der Beziehung zu fundieren. Indem du dich in der Karriere an deiner Konzentration übst und Aufgaben gezielt weiterverteilst, kannst du im Juli nach Horoskop deine Führungs-Fähigkeiten deutlich machen.

