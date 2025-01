Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Januar 2025?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Januar in der Gesundheit bevor?

Das Sternzeichen Waage teilt sich in drei zeitliche Dekaden, von denen jede unter dem starken Einfluss eines bestimmten Planeten steht. Für Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) sieht das Horoskop im Januar gesundheitlich einen besonders starken Monat voraus. Denn schon gleich am 4. Januar wird Gesundheitsplanet Saturn energetisch von der Sonne unterstützt, was dich als Sternzeichen Waage innerlich stärkt. Als Luftzeichen ist die Waage stets für neue Ströme offen und lässt sich auch vom Wandel der Zeit motivieren – mit der zusätzlichen Kraft der Sonne ist der Jahresstart ein perfekter Neubeginn für dein Sternzeichen! Wie viel du als Sternzeichen Waage für deine Gesundheit tust, ist dir selbst überlassen – lasse dich einfach von deiner Umgebung inspirieren und finde heraus, was dir guttut. Die Energie wird dir als Waage laut Horoskop im nächsten Monat auf jeden Fall nicht fehlen.

Da du in der ersten Januarhälfte als Waage energetisch so gestärkt bist, spricht nichts dagegen, etwas zusätzlichen Dampf im Fitnessstudio abzulassen oder einen ausgiebigen Spaziergang zu machen. Zeit an der frischen Luft könnte den frischen Wind der Waage im Januar unterstützen. Machst du von deiner Energie als Sternzeichen Waage jedoch keinen Gebrauch, könnte dir das zur Monatsmitte laut Horoskop Schwierigkeiten in der Gesundheit bereiten. Kopfschmerzen und Nackenschmerzen könnten sich als Zeichen deiner inneren Anspannung manifestieren. Für Waagen könnte das laut Monatshoroskop außerdem eine gute Gelegenheit sein, den seelischen Belastungen auf den Grund zu gehen – nicht selten gibt es bei dir physische Anzeichen einer mentalen Blockade. Indem du die Ausgewogenheit zwischen Körper und Geist förderst, wirst du dich als Sternzeichen Waage im Januar laut Horoskop besser fühlen.

Womit muss die Waage im Januar in der Karriere rechnen?

Die Schwierigkeiten zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein machen sich bei der Waage laut Monatshoroskop auch in der Karriere bemerkbar. Vor allem Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) könnte das Gefühlsleben im Job zu schaffen machen. Wenn Merkur und Neptun in Konstellation ab dem 6. Januar das Unterbewusstsein der Waage stärken, könntest du zu unbedachtem Handeln tendieren. Ist die Waage erstmal abwesend, kommt es zu realitätsfernem Denken und zur Unzuverlässigkeit. Das Monatshoroskop legt dir deswegen ans Herz, Struktur in deinen Berufsalltag zu bringen, Pläne aufzustellen und dich mental ganz auf deinen Job zu fokussieren. Als Waage tendierst du in der Karriere zwar dazu, an jeder Ecke helfen zu wollen, doch gerade im Januar sieht das Horoskop für dich eine Zeit der Selbsteffizienz vor.

Arbeitest du als Sternzeichen Waage jedoch im Job nicht an deiner Konzentration, könnte dich das am 20. Januar in ein Fettnäpfchen treten lassen. Ist die Waage ruhelos und nervös, verzettelst du dich gerne mal, wenn du deine Gedanken aussprichst – damit drohen dir in der Karriere laut Horoskop im nächsten Monat ernsthafte Probleme. Schreibst du vor Gesprächen kurz deine Gedanken auf einen Zettel, könnte das schon ausreichen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Am Monatsende sorgt das Universum dann dafür, dass Bewusstsein und Unterbewusstsein wieder ins Gleichgewicht kommen. Kehrt die Ausgewogenheit erstmal am Arbeitsplatz ein, musst du dich als Waage darauf einstellen, dass dir auch die kleinsten Unstimmigkeiten nicht mehr entgehen.

Glückstage der Waage im Januar 2025: 09. Januar 2025 : Eine Maßnahme zeigt die gewünschten Resultate.

: Eine Maßnahme zeigt die gewünschten Resultate. 19. Januar 2025 : Etwas Freiraum bringt dich zum Aufatmen.

: Etwas Freiraum bringt dich zum Aufatmen. 28. Januar 2025: Du schwebst auf Wolke Sieben!

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

Für die harmoniebedürftige Waage wird Venus 2025 zum absoluten Glücksplanet – auch in der Liebe. Im Venusjahr wird bei dem Sternzeichen Waage laut Horoskop in der Liebe der Zusammenhalt, die Harmonie und Romantik gestärkt. Für Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) bahnt sich schon im Januar ein sehr positives Verhältnis in der Liebe an – denn Glücksplanet Venus befindet sich auf ihrer direkten Bewegung und beschert dir eine gefühlvolle Zeit. Auch Waagen-Singles kommen in der Liebe laut Horoskop im nächsten Monat nicht zu kurz. Bei einem romantischen Monat wie dem Januar bieten sich dir lauter Chancen, um deinen Traumpartner zu treffen! Doch obwohl der Januar von Natur aus für die Waage voller Liebe ist, solltest du nicht alles dem Schicksal überlassen.

In der Monatsmitte kann die Waage ihre Beziehung stärken, indem du dir gezielt Zeit mit deinem Liebsten nimmst. Jegliche Art von gemeinsamer Aktivität wird dabei von Glücksplanet Venus gestärkt – du solltest also unbedingt etwas unternehmen, wenn du in der Beziehung weiterkommen willst. In der Liebe wird die Bequemlichkeit für die Waage zum größten Feind. Selbst, wenn es von allein läuft, solltest du dich als aktive Waage nicht auf dem aktuellen Zustand ausruhen – denn die Gewöhnung sorgt schnell dafür, dass dein Sternzeichen in der Liebe die Wertschätzung verliert. Hältst du dich an den Rat des Monatshoroskop und bringst immer mal wieder frischen Schwung in die Beziehung, kannst du als Sternzeichen Waage im Januar ein erfülltes Liebesleben führen.

Waage Monatshoroskop: Januar 2025 – Fazit

Das Monatshoroskop sagt dem Sternzeichen Waage für Januar einige Höhen und Tiefen voraus. Als harmoniebedürftige Waage kannst du davon ausgehen, im nächsten Monat ein gutes Verhältnis zu deinen Mitmenschen zu haben – dafür musst du umso mehr an dir selbst arbeiten. Bemühe dich darum, Unterbewusstsein und Bewusstsein ausgewogen zu machen, um in der Gesundheit und Karriere gegen Schwierigkeiten zu bestehen. Indem du deiner inneren Belastung auf die Spur kommst und Achtsamkeit in der Beziehung schaffst, kannst du das Schicksal im nächsten Monat bezwingen. Denn als Waage hast du alle nötigen Eigenschaften, um den anspruchsvollen Monat zu meistern!

Das Monatshoroskop ist dir nicht genug? Wenn du einen ganzen Einblick zum Sternzeichen Waage haben willst, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Erfahre hier alles zum Sternzeichen Waage.