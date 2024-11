Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im Dezember 2024?

Die Konstellationen des nächsten Monats deuten auf eine spannende Reise für das Sternzeichen Waage hin. Neue Möglichkeiten und Herausforderungen werden dir in der Gesundheit, der Karriere und in der Liebe begegnen. Als Sternzeichen Waage stehst du für Harmonie und Gerechtigkeit. Durch das Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie du als Sternzeichen Waage durch den nächsten Monat navigieren wirst. Doch was verrät das Horoskop über den nächsten Monat?

Als Sternzeichen Waage bist du zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren. Durch deine ausgleichenden Eigenschaften hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops zu bewältigen. Vor allem in der Liebe könnte dein regierender Planet Venus zum absoluten Glücksplanet werden. Welche Geheimnisse das Universum dem Sternzeichen Waage im nächsten Monat zuflüstert, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Dezember für dein Sternzeichen Waage stehen. Was steht dir in der Gesundheit bevor? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was steht der Waage im Dezember in der Gesundheit bevor?

Als Sternzeichen Waage wirst du je nach zeitlicher Dekade von einem anderen Planeten stark beeinflusst. Bist du eine Waage aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.), hat Saturn in der Gesundheit einige Hürden für dich parat, die es zu überwinden gilt. Sieht der Monatsbeginn noch so vielversprechend aus, funken Merkur und Saturn in Konstellation am 7. Dezember in das Glück des Sternzeichens Waage. Unter diesem astrologischen Umstand wird das Sternzeichen Waage von einem schicksalhaften Pessimismus getroffen, dem du laut Horoskop im nächsten Monat nicht entkommen hast. Als harmoniebedürftige Waage gibt es für dein Sternzeichen nichts Schlimmeres, als eine niedergeschlagene Stimmung, die sich laut Monatshoroskop direkt auf deine Psyche auswirkt. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Waage dazu, der inneren Traurigkeit mal freien Lauf zu lassen, anstatt deine Probleme hinunterzuschlucken und es allen recht machen zu wollen.

Verdrängung ist für das Sternzeichen Waage in der Gesundheit kein Schritt zur Besserung! Auch zwischenmenschlich sieht das Monatshoroskop im Dezember einige Probleme am 14. Dezember auf die Waage zukommen, die dich ebenfalls unglücklich machen. Eine angespannte Mutter-Kind-Beziehung könnte der Grund allen Übels sein – versuche als Sternzeichen Waage darum, die Wogen zu glätten. Offene Kommunikation kann für die Waage im nächsten Monat hilfreich sein, um die innere Anspannung zu lösen und die mentale Gesundheit zu fördern. Suche außerdem halt bei denen, die dich als Sternzeichen Waage nicht verurteilen – drehe den Spieß einfach um! Suchst du dir keine Hilfe oder Unterstützung, sieht das Monatshoroskop im Dezember keine Besserung in der Gesundheit des Sternzeichens Waage. Betrachte den 27. Dezember als Sternzeichen Waage darum als Tag, an dem du deine Seele baumeln lassen darfst – beende das Jahr mit purer Erholung und du wirst 2025 voller Kraft antreten.

Womit muss die Waage im Dezember in der Karriere rechnen?

Das Sternzeichen Waage kann sich im Dezember 2024 über einen wahren Höhenflug in der Karriere freuen. Bist du als Waage aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.), wird dein Glück in der Karriere im Dezember enorm von Glücksplanet Merkur angetrieben. Schon am Anfang des Monats verspricht das Monatshoroskop dem Sternzeichen Waagen einen guten Start in der Karriere, wenn du deine Intelligenz und Fantasie vereint zum Glühen bringst. Als Waage wird es nächsten Monat im Beruf deine Stärke sein, deine Gefühle in Worte zu fassen, doch am Arbeitsplatz selbst könnten sie deinen Verstand überlagern. Lasse dich von deinen Emotionen als Sternzeichen Waage nicht überrumpeln, sondern bleibe beim realistischen Denken, um im Dezember die richtigen Entscheidungen in der Karriere zu treffen.

Auch dein gesunder Menschenverstand wird dir am 10. Dezember in der Karriere einen erfolgreichen Tag bescheren. Indem du als Sternzeichen Waage auf den zwischenmenschlichen Durchblick setzt, wirst du im Dezember genau wissen, in welche Projekte du dich einbringen solltest oder die Distanz wahrst. Außerdem sieht das Monatshoroskop voraus, dass dir eine wichtige Erinnerung als Sternzeichen Waage einen bahnbrechenden Erfolg bescheren wird. Also präge dir Details lieber gut ein! Deine Position als Überflieger könntest du dir erst zum Jahresende nehmen lassen, wenn du ab dem 26. Dezember mit den Gedanken schon in der Zukunft schwebst. Bedenke, dass dich der Blick für das Hier und Jetzt eher vor dem Unheil in der Karriere bewahren könnte als deine Geistesabwesenheit.

Glückstage der Waage im Dezember 2024: 03. Dezember 2024 : Heute wirst du zum absoluten Kraftpaket.

: Heute wirst du zum absoluten Kraftpaket. 13. Dezember 2024 : Ein klärendes Gespräch wird dir in der Liebe voranbringen.

: Ein klärendes Gespräch wird dir in der Liebe voranbringen. 22. Dezember 2024: Du wirst mit deiner besseren Hälfte vereint werden.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe der Waage

In der Liebe wird das Sternzeichen Waage im Dezember laut Horoskop mit einer guten Portion Romantik gesegnet. Als Waage aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) werden in der Liebe im Dezember durch die direkte Bewegung von Liebesbotin Venus angetrieben. Schon direkt zu Beginn des nächsten Monats könnte sich das Sternzeichen Waage Hals über Kopf verlieben – Waage-Singles dürften laut Horoskop auf ihren Schwarm treffen, bei Paaren kann es zur plötzlichen Hochzeit kommen. Als Sternzeichen Waage wirkst du im Dezember sehr anziehend auf andere, die gar nicht genug von dir bekommen können. Das Monatshoroskop rät jedoch dazu, dass du als Luftzeichen Waage nicht diene Freiräume aufgibst und auch mal auf Distanz gehst – denn sonst könntest du dich schnell eingeengt fühlen.

Als harmoniebedürftige Waage hast du im Dezember ein besonders feines Gespür dafür, welche Punkte in deiner Beziehung für das genaue Gegenteil sorgen. Besinne dich auf deine Urteilsfähigkeit und sei als Sternzeichen Waage im nächsten Monat fair und gerecht – dann werden sich Missverständnisse laut Horoskop in Luft auflösen. Am 20. Dezember kann sich das Sternzeichen Waage über jede Menge Romantik freuen, wenn Liebesbotin Venus und Glücksplanet Jupiter sich zusammenfinden. In der Liebe und Ehe sieht es für das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop jetzt sehr glücklich aus. Indem du dich von deinem Partner verwöhnen lässt und genauso viel zurückgibst, kannst du als Waage verliebt ins neue Jahr gehen.

Waage Monatshoroskop: Dezember 2024 – Fazit

Das Sternzeichen Waage erwartet im Dezember laut Monatshoroskop eine Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Indem du dich gegen das Tief in der Gesundheit wappnest und auf Erholung setzt, kann es für die Waage aber noch recht besinnlich werden. Es ist ein guter Monat, um dich einfach mal verwöhnen zu lassen und dich von anderen aufheitern zu lassen. Kläre in der Liebe als Sternzeichen Waage sämtliche Missverständnisse auf und du wirst einen romantischen Höhenflug erleben. Mit guten Beziehungen machst du dich auf ins neue Jahr.

Das Monatshoroskop ist dir nicht genug? Wenn du einen ganzen Einblick zum Sternzeichen Waage haben willst, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Erfahre hier alles zum Sternzeichen Waage.