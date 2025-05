Monatshoroskop Skorpion: Was erwartet dich im Mai 2025?

Die Sterne behalten für jeden eine abenteuerliche Reise durch das astrologische Universum vor. Auch für das Sternzeichen Skorpion ist ein Weg in den astronomischen Sphären des Himmels geebnet. In den Konstellationen der Sterne verbergen sich breite Möglichkeiten für deine Karriere, deine Gesundheit und deine Liebe. Als mystisches Sternzeichen Skorpion liegt es in deinem Interesse, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Sobald du einen Blick in dein Monatshoroskop wirfst, wirst du verstehen, was dem Sternzeichen Skorpion im nächsten Monat bevorsteht. Aber was sagt das Horoskop über deinen nächsten Monat?

Als Sternzeichen Skorpion bist du zwischen dem 24. Oktober und 22. November geboren. Mit deinen analytischen Fähigkeiten hast du die perfekten Voraussetzungen, um die Voraussagen des Monatshoroskops anzunehmen und zu verarbeiten – wie du das Beste aus dem nächsten Monat machst, ist die als Wasserzeichen Skorpion völlig klar. Was dir dein Glücksplanet Neptun bringt, könnte für Skorpione zum absoluten Glückstag werden. Hier erfährst du, was die Sterne dem Sternzeichen Skorpion bringen.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Skorpion

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Mai für das Sternzeichen Skorpion stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was kommt in der Karriere auf dich zu? Und was bringt die Liebe?

Was kommt im nächsten Monat in der Gesundheit auf den Skorpion zu?

In der Gesundheit muss sich das Sternzeichen Skorpion im Mai auf einige Hürden einstellen, vor allem was das Gefühlsleben angeht. Emotional könnten sich besonders Skorpione aus der dritten Dekade (12.11. – 22.11.) im Mai mit negativen Gedanken befassen müssen, wenn es nach Horoskop geht. Von einem emotionalen Tief sollten sich Skorpione aber nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Es kann immer mal schlechter aussehen, doch diese Phase wird schneller vorbeigehen, als du denkst. Sei dir sicher, dass du als Sternzeichen Skorpion im Mai die Fähigkeiten hast, um dem Schicksal zu trotzen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Skorpion dazu, gegen jeden Tiefpunkt zu halten und dir etwas zu suchen, was deine Emotionen hochzieht – etwa ein neues Hobby, eine Reise oder einen entspannten Abend mit Freunden. Doch auch eine Warnung hat das Monatshoroskop im Mai für dein Sternzeichen Skorpion parat.

Besonders in der Monatsmitte sollten Skorpione dem Alkohol fernbleiben, ansonsten könnten dich am 16. Mai üble Konsequenzen erwarten. Hältst du dich an den Rat des Monatshoroskops, hat das Schicksal wenig später eine tolle Überraschung für dich parat. Stehen Sonne und dein Herrscherplanet Pluto am 24. Mai besonders gut zueinander, ist das für Skorpione laut Horoskop ein absoluter Glückstag. Ein kosmischer Antrieb wird dafür sorgen, dass Skorpione jetzt mit starker Lebenskraft und Energie überflutet werden. Mach dich bereit für eine 180n Grand Wendung deiner Gesundheit – und zwar in die positive Richtung. Gesunde Skorpione werden nahezu übermenschliche Fähigkeiten haben. Das Monatshoroskop spricht dafür, dass Krankheiten sich beim Sternzeichen Skorpion schnell legen und Verletzungen endlich heilen werden. Spätestens am 26. Mai sind Skorpione laut Monatshoroskop in der Gesundheit auf absolutem Top-Level.

Womit muss der Skorpion im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

Für das Sternzeichen Skorpion sieht das Monatshoroskop in der Karriere im Mai einen spannenden Weg voraus. Das liegt vor allem an deinem Herrscherplanet Pluto, der sich bis zum 4. Mai auf seiner direkten Laufbahn befindet und dann die Kehrtwende macht. Doch das muss überhaupt nicht schlecht sein! Ab dem 4. Mai kannst du in der Karriere als Sternzeichen Pluto einige große Wendungen erwarten. Doch die Rückläufigkeit stellt Skorpione auch vor so einige Herausforderungen. Besonders Skorpione aus der ersten Dekade (24.10. – 01.11.) müssen in der Karriere auf ihre Leidenschaft setzen, um etwas zu erreichen. Indem du dir deine berufliche Steigerung im Mai zum Vorsatz nimmst, kannst du im Mai als Skorpion laut Horoskop dein eigenes Schicksal schmieden. Am 11. Mai könnte die Eifersucht für Skorpione in der Karriere allerdings zum Problem werden. Nimm dir zu Herzen, dass du dich als Sternzeichen Skorpion im Job nicht immer mir anderen vergleichen musst.

Indem du im nächsten Monat dein eigenes Ding machst und ganz bei dir bleibst, kannst du deine Karriere vorantreiben – betrachte deine Kollegen am besten nicht als Konkurrenz sonders als Gelegenheit, um dir den Rücken zu stärken. Nach dem 18. Mai werden Skorpione laut Monatshoroskop jobmäßig einen stärkeren Einfluss auf andere haben. Das kannst du in der Karriere nutzen, um deine Pläne durchzusetzen und deine Position am Arbeitsplatz zu stärken. In der zweiten Monatshälfte gibt es im Horoskop des Skorpions dann starke Anzeichen für einen Aufstieg im Leben – damit könnte auch ein Aufstieg in der Karriere gemeint sein. Am Ende des nächsten Monats könnte für Skorpione laut Horoskop sogar eine Beförderung drin sein.

Die Glückstage des Skorpions im Mai 2025: 6. Mai 2025: Deine Leidenschaft erreich ein neues Level.

Deine Leidenschaft erreich ein neues Level. 10. Mai 2025: Höre auf deine innere Stimme.

Höre auf deine innere Stimme. 12. Mai 2025: Du kommst heute wieder zu Kräften.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Skorpions

In der Liebe wird es beim Sternzeichen Skorpion im Mai laut Horoskop besonders leidenschaftlich. Die größte Stärke des Skorpions ist die Hingabe – im Mai kannst du das in der Liebe zu deinem Vorteil nutzen. Direkt zu Beginn des Monats fördern die astrologischen Konstellationen die Bindung zwischen dir und deinem Partner. Am 3. Mai können Skorpione mit ihrer sensiblen Art dafür sorgen, dass die Beziehung besonders stark ist. Fühle dich in deinen Partner hinein und versuche sei eine emotionale Stütze. Bemühst du dich als Sternzeichen Skorpion im nächsten Monat darum, deine Beziehung zu intensivieren, steht einem romantischen Mai laut Horoskop nichts im Weg. Besonders Skorpione aus der zweiten Dekade (02.11. – 11.11.) kommen nach Monatshoroskop im Mai so auf ihre Kosten.

Schon am 18. Mai bahnt sich der nächste Glückstag für Skorpione an, wenn Liebesplanet Neptun deinem Sternzeichen Skorpion ein paar sinnliche Momente bringt. Für Menschen, die unter dem Sternzeichen Skorpion geborgen wurden, sieht das Monatshoroskop im Mai eine leidenschaftliche Zeit vor. Lasse die Beziehung nicht schleifen und der Zustand wird gleichbleiben. Für Skorpion-Singles heißt das im Mai: Bleibe beim Dating am Zug, denn das Schicksal gönnt auch dir ein Happy End. Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, kann sich das Sternzeichen Skorpion am 31. Mai über eine besonders starke Anziehung in der Liebe freuen.

Skorpion Monatshoroskop: Mai 2025 – Fazit

Für den Skorpion hält das Monatshoroskop im Mai einige wichtige Hinweise parat. Wenn es um die Liebe geht, kann der Skorpion im Mai seinen Instinkten folgen und sich von der leidenschaftlichen Art leiten lassen – schenke deinem Partner intensive Erlebnisse und das Schicksal wird dich nicht im Stich lassen. In der Gesundheit und der Karriere sieht es zwar etwas schlechter aus, doch das ist nichts, wovon sich dein Sternzeichen unterkriegen lassen sollte. Zeigst du dich im Mai als Skorpion widerstandsfähig, wird sich am Ende für dich alles zum Besseren wenden. Beweise es dir im Mai selbst – und du wirst Erfolge sehen.

Das Horoskop für einen Monat recht dir nicht? Wenn du mehr über das Schicksal deines Sternzeichens Skorpion wissen willst, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir alles über dein Sternzeichen Skorpion.