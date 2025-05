Monatshoroskop Schütze: Was erwartet dich im Mai 2025?

Als Sternzeichen Schütze bist du immer für neue Abenteuer zu haben. Du gehst Risikos ein, meisterst Herausforderungen und gehst optimistisch auf Veränderungen zu. Doch wie sieht es mit dem Horoskop für deinen nächsten Monat aus? Bist du bereit, dich dem zu stellen, was das Monatshoroskop im nächsten Monat für dein Sternzeichen Schütze bereithält?

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren. Mit dem Element Feuer bist du perfekt ausgestattet, um die nächsten Hürden und Hindernisse zu bewältigen Chancen in der Gesundheit, Karriere und Liebe zu ergreifen. Nutzt du deine Schütze-typischen Eigenschaften, kann der nächste Monat für dich ein voller Erfolg werden. Was das Monatshoroskop für dein Sternzeichen Schütze vorsieht, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Mai 2025 für dein Sternzeichen Schütze stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit musst du in der Karriere rechnen? Und was wird in der Liebe auf dich zukommen?

Was erwartet den Schützen im Mai in der Gesundheit?

Wie das Monatshoroskop voraussieht, machen Schützen in der Gesundheit im Mai eine große Wende. Mag zum Start des nächsten Monats beim Sternzeichen Schütze gesundheitlich noch alles gut aussehen, sieht das Horoskop eine düstere Zukunft voraus. Vor allem Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) drohen im Mai laut Horoskop aus dem Gleichgewicht zu geraten. Spätestens am 18. Mai macht sich beim Sternzeichen Schütze nämlich die Freiheitsliebe bemerkbar, hast du dich in deinem Leben zuvor sehr eingeschränkt gefühlt. Das Monatshoroskop rät deinem Sternzeichen jetzt dazu, dich von Beklemmungen freizumachen, dir deinen Raum zu suchen und genau das zu tun, was dir guttut. An Belastungen solltest du im nächsten Monat nach Horoskop gar nicht erst denken. Gehst du im Mai nicht gegen bestimmte Einschränkungen vor, könnte sich das beim Sternzeichen Schütze negativ auf die Gefühlswelt auswirken.

Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Schütze dazu, sich mal einen Ruhetag inklusive Massagetherapien zu gönnen oder aber etwas Aktives zu unternehmen, um dich im Mai so richtig auszupowern. Dabei solltest du aber stets vorsichtig sein. Denn laut Horoskop ist das Sternzeichen Schütze im nächsten Monat besonders anfällig für Verletzungen. Befolgst du den Weg der Sterne, wirst du am 24. Mai als Sternzeichen Schütze zu deiner gewohnten Stärke zurückfinden. Auch Feuerzeichen brauchen mal eine Pause! Zum Monatsende sehen die Konstellationen für die Gesundheit des Schützen dann aber besonders gut aus: Lebensenergie, Tatkraft und Power stehen dir bevor – so kann es weitergehen.

Womit müssen Schützen im Mai in der Karriere rechnen?

In der Karriere werden Schützen laut Monatshoroskop im Mai extrem gefördert, denn Glücksplanet Jupiter befindet sich auf seiner direkten Laufbahn und bringt gute Fügungen. Doch das Schicksal wird nicht komplett für dich übernehmen! Direkt zum Einstieg des nächsten Monats haben Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) am meisten Erfolg in der Karriere, wie das Monatshoroskop meint. Für dich geht es im Mai besonders darum, dich am Arbeitsplatz beliebt zu machen und die so einen Vorteil zu verschaffen. Natürlich solltest du als Sternzeichen Schütze immer authentisch bleiben und keine falschen Sympathien im Job vorspielen – punkte einfach mit deinem natürlichen Charakter! Mit deinem Humor und deiner Tatkraft können Schützen sich im nächsten Monat laut Horoskop in der Karriere beweisen.

Bleibst du voller Elan und lässt auch qualitativ bei der Arbeit nicht nach, kannst du dich als Sternzeichen Schütze laut Horoskop am 20. Mai über einen großen Erfolg im Beruf freuen. Bei den größten Erfolgen wird es sich laut Monatshoroskop jedoch darum handeln, den Anschluss zu deinen Kollegen am Arbeitsplatz zu stärken. Denn auch das sorgt beim Sternzeichen Schütze in der Karriere für Glücksgefühle! Deine zwischenmenschlichen Fortschritte werden dem Sternzeichen Schütze im Mai laut Monatshoroskop im Job zu mehr Anerkennung verhelfen, womit du dir auch eine sichere Position im Arbeitsalltag sicherst. Und von dort aus geht es bald nach oben!

Die Glückstage des Schützen im Mai 2025: 9. Mai 2025 : Lasse deiner Energie freien Lauf!

: Lasse deiner Energie freien Lauf! 13. Mai 2025 : Vertraue heute auf dich selbst.

: Vertraue heute auf dich selbst. 24. Mai 2025: Heute kannst du nur gewinnen!

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Schützen

In der Liebe sieht es für den Schützen laut Monatshoroskop im Mai weniger gut aus. Schon direkt zum Monatsstart legen Schützen auf der romantischen Ebene einen klaren Fehlschuss hin. Bist du ein Schütze aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.), musst du dich laut Horoskop in der Liebe im nächsten Monat ranhalten! Für Menschen vom Sternzeichen Schütze sieht das Monatshoroskop voraus, dass du von einer starken inneren Anspannung geplant wirst. In der Beziehung macht dich das leicht gereizt, viele Dinge regen dich auf einmal auf. Du solltest unbedingt herausfinden, wo die Schwachstellung in der Beziehung liegen – dann kannst du sie auch beheben. Das Monatshoroskop warnt den Schützen jedoch davor, den Alleingang zu starten – denn das könnte zu unnötigen Risiken führen, die dir ganz am Ende noch die Beziehung ruinieren. Gehe Streit als Sternzeichen Schütze im nächsten Monat nicht aus dem Weg, sondern spreche Probleme lieber direkt an.

Löst du die Probleme deiner Beziehung gleich am Anfang der ersten Monatshälfte, kann es danach nur besser werden. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops nicht, wird es in der zweiten Monatshälfte nur noch schlimmer werden – der 19. Mai ist dann der absolute Pechtag für den Schützen in der Liebe. Ein angespanntes Verhältnis könnte in der Liebe des Schützen nicht nur zur Meinungsverschiedenheit führen, sondern gleich in einem heftigen Streit eskalieren. Versuche als Sternzeichen Schütze deswegen, Probleme lieber auf sanfte Art und Weise anzusprechen – Feingefühl wird für dich im nächsten Monat laut Horoskop wichtig. Nimmst du die Ratschläge des Horoskops im Mai an und versuchst dich an einer Aussprache, kannst du das Blatt in der Liebe nochmal wenden. Schütze-Singles brauchen sich in Sachen Liebe im Mai gar nicht erst Hoffnungen zu machen.

Monatshoroskop Schütze: Mai 2025 – Fazit

Für den Schützen wird es im Mai vielleicht kein langweiliger Monat, mit Sicherheit aber auch kein Highlight, wenn es nach Horoskop geht. Das Sternzeichen Schütze muss im Leben auf jeden Fall so einiges klarstellen. In der Gesundheit musst du dich im Mai selbst in den Vordergrund stellen – finde ein gutes Mittel aus Anstrengung und Ruhezeit. Vor allem zwischenmenschlich gibt es für den Schützen ordentlich zu tun. Versuche, die Wogen in der Karriere und Liebe zu glätten und für ein harmonisches Verhältnis zu sorgen. Indem du ein gutes Bild von dir machst, kannst du nachhaltig positive Konsequenzen aus der Situation ziehen. Als Sternzeichen Schütze wirst du deinen Weg im Mai garantiert finden.

Was das Monatshoroskop dir für den nächsten Monat voraussagt, weißt du nun. Hat dir das nicht gereicht? Dann schaue hier vorbei, um alles über die Eigenschaften deines Sternzeichens Schütze zu erfahren.