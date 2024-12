Monatshoroskop Schütze: Was erwartet dich im Dezember 2024?

Als Sternzeichen Schütze bist du immer für neue Abenteuer zu haben. Du gehst Risikos ein, meisterst Herausforderungen und gehst optimistisch auf Veränderungen zu. Doch wie sieht es mit dem Horoskop für deinen nächsten Monat aus? Bist du bereit, dich dem zu stellen, was das Monatshoroskop im nächsten Monat für dein Sternzeichen Schütze bereithält?

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren. Mit dem Element Feuer bist du perfekt ausgestattet, um die nächsten Hürden und Hindernisse zu bewältigen Chancen in der Gesundheit, Karriere und Liebe zu ergreifen. Nutzt du deine Schütze-typischen Eigenschaften, kann der nächste Monat für dich ein voller Erfolg werden. Was das Monatshoroskop für dein Sternzeichen Schütze vorsieht, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Dezember für dein Sternzeichen Schütze stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit musst du in der Karriere rechnen? Und was wird in der Liebe auf dich zukommen?

Was erwartet den Schützen im Dezember in der Gesundheit?

Zeitlich teilt sich das Sternzeichen Schütze in drei Dekaden, die von anderen Planeten dominiert werden. Bist du ein Schütze aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) hast du im Dezember ganz besonders viel Glück, was die Gesundheit angeht – schließlich steht die Sonne in deinem Sternzeichen! In der Zeit des Schützen profitierst du bis zum 20. Dezember besonders, wenn die Sonnenenergie dir Kraft verleiht. Schon zum Monatsbeginn erhalten Schützen einen großen Energieboost durch den Neumond, der ebenfalls in deinem Sternzeichen steht. Laut Horoskop strotzen Schützen im nächsten Monat vor Kraft und neuem Tatendrang. Dinge, die du dir bei der Gesundheit vorgenommen hast, kann das Sternzeichen Schütze im Dezember endlich angehen. Auch zur Monatsmitte werden dich die guten Konstellationen im Himmel nicht verlassen. Das Monatshoroskop sagt dem Sternzeichen Schützen am 10. Dezember besonders gute Gesundheit voraus.

Trotzdem solltest du als abenteuerlustiges Sternzeichen Schütze darauf achten, den Geist, Körper und die Seele im Gleichgewicht zu behalten – sei nicht zu übermütig, denn das könnte im nächsten Monat deine anderen Qualitäten beeinträchtigen. Die Vitalität des Sternzeichens Schütze hat außerdem den Nebeneffekt, sich auf andere zu übertragen – mit deiner positiven Ausstrahlung steckst du einfach an! Indem du für gute Stimmung sorgst, steigest du deine eigenen Glücksgefühle gleich mit. Laut Horoskop könnte sich das Sternzeichen Schütze aber in ein Tief stürzen, wenn die Sonne am 21. Dezember in den Steinbock wandert. Am Tag der Wintersonnenwende dringt die Sonnenkraft einfach nicht zu dir durch. Aber sei unbesorgt: Am nächsten Tag sieht das schon wieder ganz anders aus!

Womit müssen Schützen im Dezember in der Karriere rechnen?

Wo es in der Gesundheit so gut funktioniert, müssen Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) in der Karriere achtsam sein. Ungünstige Konstellationen stehen bevor, denn Glücksplanet Jupiter befindet sich auf seiner rückläufigen Bahn und bereitet Schwierigkeiten. Angetrieben von der Sonnenenergie neigen Schützen im nächsten Monat laut Horoskop dazu, es in der Karriere mit dem Tatendrang falsch anzugehen. Im Dezember heißt es für das Sternzeichen Schütze: Bloß nicht übermütig werden! Vor allem am 6. Dezember sollte beim Sternzeichen Schütze Vorsicht geboten sein, wenn Sonne und Merkur schlecht zueinanderstehen. Nimmst du dich selbst zu ernst, kommt es beim Sternzeichen Schütze laut Horoskop im nächsten Monat schnell zur Selbstüberschätzung. Es könnte dir schwerfallen, Lagen objektiv zu bewerten – nutze deinen Verstand, wenn es zur Entscheidung kommt!

Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, könntest du als Sternzeichen Schütze zum Monatsende hin gute Erfolge im Beruf erzielen. Lässt du dich jedoch von deinem inneren Selbst und der Jupiter-Energie zu sehr mitreißen, könnte es für das Sternzeichen Schütze in eine andere Richtung gehen. Das Horoskop sagt voraus, dass Schützen im nächsten Monat Probleme damit haben könnten, Pläne zu verwirklichen, weil der Geist nicht mitmacht – so werden sich deine Ziele einfach in Luft auflösen. Es besteht die Gefahr, dass das Sternzeichen Schütze am 26. Dezember auf seine Leistungen in der Karriere zurückblickt und enttäuscht ist. Indem du optimistisch an deinen Zielen festhältst, kannst du sie einfach mit ins neue Jahr nehmen!

Die Glückstage des Schützen im Dezember 2024: 01. Dezember 2024 : Heute gelingt dir einfach alles.

: Heute gelingt dir einfach alles. 14. Dezember 2024 : Glücksplanet Mars schickt dir gewaltige Energie.

: Glücksplanet Mars schickt dir gewaltige Energie. 27. Dezember 2024: Eine wichtige Entscheidung wird gefällt.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Schützen

Als Schütze musst du dir im Dezember keine Gedanken bei der Liebe machen. Vor allem Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) blicken in der Liebe sorgenfrei in die Zukunft. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass Menschen vom Sternzeichen Schütze am 10. Dezember besonders starke Gefühle verspüren werden – nutze sie, um das Feuer der Leidenschaft neu zu entfachen! Schütze-Singles haben an diesem Tag große Chancen bei einem Flirt. Bei dieser astrologischen Konstellation von Mars und Mond solltest du dich als Sternzeichen Schütze trotzdem darum bemühen, nicht über die Stränge zu schlagen – denn deine Gefühle könnten deinem Partner ansonsten zu viel werden. Indem du dich auf eine Stärke der Leidenschaft fokussierst, können Schützen im Dezember laut Horoskop wahre Highlights erleben.

Wenn die Sonne dein Sternzeichen Schütze am 20. Dezember verlässt, könnte dich der emotionale Umschwung auch in der Liebe erwischen. Sobald die Energie vom Kriegerplaneten Mars wieder stärker zum Vorschein kommt, könnten Schützen laut Monatshoroskop zu Streitereien neigen. Vor allem am 25. Dezember sieht das Horoskop große Gefahr für eine Meinungsverschiedenheit in der Beziehung des Schützen. Versuche um jeden Preis, keinen Streit anzuzetteln und kläre Differenzen lieber im ruhigen Gespräch. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Schütze dazu, anstelle der Verschiedenheiten in der Beziehung großen Wert auf die Gemeinsamkeiten zu legen. Das Positive aus allem zu machen, liegt schließlich in der Natur des Sternzeichens Schütze. Indem du dich von der Mars-Energie nicht auf die schiefe Bahn lenken lässt, kannst du dir als Sternzeichen Schütze im nächsten Monat laut Horoskop treu bleiben.

Monatshoroskop Schütze: Dezember 2024 – Fazit

Dem Sternzeichen Schütze liegen die astrologischen Konstellationen im Dezember laut Monatshoroskop praktisch zu Füßen! In der Periode des Schützen sind dir alle nötigen Voraussetzungen gegeben, um das Beste aus Gesundheit, Karriere und Liebe herauszuholen. Indem du die Energie der Sonne in Maßen nutzt und dich versuchst, an einigen Eckpunkten zu beherrschen, wird dir der Fortschritt im Dezember leichtfallen. Versuche, als Sternzeichen Schütze im nächsten Monat auf deine Stärken zu setzen – und du wirst die Zeit deines Lebens haben.

Was das Monatshoroskop dir für den nächsten Monat voraussagt, weißt du nun. Hat dir das nicht gereicht? Dann schaue hier vorbei, um alles über die Eigenschaften deines Sternzeichens Schütze zu erfahren.