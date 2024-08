Monatshoroskop Schütze: Was erwartet dich im August 2024?

Als Sternzeichen Schütze bist du immer für neue Abenteuer zu haben. Du gehst Risikos ein, meisterst Herausforderungen und gehst optimistisch auf Veränderungen zu. Doch wie sieht es mit dem Horoskop für deinen nächsten Monat aus? Bist du bereit, dich dem zu stellen, was das Monatshoroskop im nächsten Monat für dein Sternzeichen Schütze bereithält?

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren. Mit dem Element Feuer bist du perfekt ausgestattet, um die nächsten Hürden und Hindernisse zu bewältigen Chancen in der Gesundheit, Karriere und Liebe zu ergreifen. Nutzt du deine Schütze-typischen Eigenschaften, kann der nächste Monat für dich ein voller Erfolg werden. Was das Monatshoroskop für dein Sternzeichen Schütze vorsieht, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Erfahre jetzt, wie die Sterne im August für dein Sternzeichen Schütze stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit musst du in der Karriere rechnen? Und was wird in der Liebe auf dich zukommen?

Was erwartet den Schützen im nächsten Monat in der Gesundheit?

Wie jedes Sternzeichen teilt sich auch der Schütze in drei zeitliche Dekaden, die unterschiedlich stark von den Bewegungen der Planeten beeinflusst werden. Schützen der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) müssen den Monat August ganz im Zeichen der Gesundheit betrachten. Für Schützen startet der nächste Monat voller Adrenalin, wenn du mit der Sonnenkraft zu neuen Höchstleistungen steuerst. Dennoch bewahrst du dir dein inneres Gleichgewicht. Am 15. August steht dein Sternzeichen Schütze unter einer guten astrologischen Konstellation von Sonne und Mond, die viel Vitalität versprich. Doch Achtung: Das Monatshoroskop weist dem Schützen im August einen gewissen Pessimismus voraus.

Zelebrierst du ansonsten die Zeichen des Universums, plagt dich als Schütze am 19. August eine starke innere Unruhe, die deine Gesundheit betrifft. Bist du dir in einem Punkt besonders ungewiss, solltest du im besten Fall einen Arzt aufsuchen und seine Ratschläge befolgen. Das Monatshoroskop hält für dich einen Weg der Besserung bereit, sobald du deinen inneren Schweinehund überwindest und dich auf die Hilfe anderer einlässt. Als Schütze solltest du dir im August ein paar Auszeiten gönnen, um deine Vitalität nicht zu gefährden. Achte im nächsten Monat mehr auf dich selbst – es wird dir guttun.

Womit müssen Schützen im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) müssen sich im August einigen Hindernissen stellen. Dein Glücksplanet Jupiter zieht im August in einen astrologischen Kampf gegen Kriegerplanet Mars – das zeigt sich auch in der Karriere deines Sternzeichens Schütze. Das Monatshoroskop sieht in der Mitte des August eine gewaltige Spannung am Arbeitsplatz auf dich zukommen. Im Kampf mit deinem Konkurrenten kannst du dich als Sternzeichen Schütze jedoch bewähren. Du zeigst dich deinen Kollegen mit typischer Stärke, lässt dich nicht unterkriegen und steuerst auf den Sieg zu. Nach dem 14. August steht für Schützen der perfekte Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung an – mit deinem offenen Wesen überzeugst du an vorderster Front.

Auf einige berufliche Schwierigkeiten musst du dich als Schütze im August aber einstellen. Steuerst du noch so sehr auf den Erfolg zu, bleibt die Beförderung am 19. August aus. Kopf hoch! Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Schütze, dich im August auf deine Stärken zu besinnen und optimistisch zu bleiben. Bemühst du dich darum, außerdem an deinen Schwächen zu arbeiten, zelebrierst du am 27. August einen großen Erfolg – deine Geschäftstüchtigkeit wird sich auszahlen.

Die Glückstage des Schützen im August 2024: 07. August 2024 : Heute bist du dank Glücksplanet Jupiter voller Energie. Gönne dir ein paar Gaumenfreuden!

: Heute bist du dank Glücksplanet Jupiter voller Energie. Gönne dir ein paar Gaumenfreuden! 13. August 2024 : Mit dem Mond in deinem Zeichen wirst du mit dir selbst im Reinen.

: Mit dem Mond in deinem Zeichen wirst du mit dir selbst im Reinen. 23. August 2024: In der Liebe geht es für dich heiß her.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Schützen

Für Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) wird es im August in der Liebe ernst. Anstatt deine Sommerliebe zu beflügeln, entfacht dein regierender Planet Mars ein anderes Feuer. Nach einem holprigen Start in den nächsten Monat sieht das Monatshoroskop für Schützen am 6. August einen heftigen Streit voraus. Als freiheitsliebendes Sternzeichen Schütze fühlst du dich schnell eingeschränkt. Im August sollten Schützen in der Liebe offene Kommunikation fördern, um es nicht eskalieren zu lassen. Sei beruhigt: Am 9. August erwartet dich die Versöhnung. Doch schon in der Monatsmitte musst du laut Monatshoroskop mit einem neuen Konflikt zwischen dir und deiner Sommerliebe rechnen.

Im August entwickelst du als Schütze in der Liebe die Tendenz, selber zum Kontrollzwang zu neigen. Das Monatshoroskop warnt dich: Gehe mit deiner Sommerliebe genauso um, wie du es dir andersherum erhoffst. Während Schütze-Singles in ihrer Sommerliebe aufgehen, haben vergebene Schützen das Problem, ihre starken Gefühle im Zaum zu halten. Werde dir als Sternzeichen Schütze im nächsten Monat darüber bewusst, dass eine Bindung nichts Schlechtes bedeutet. Am 28. August wirst du mit einer Verlockung auf die Probe gestellt. Indem du dich auf die Ratschläge des Monatshoroskops besinnst, kannst du diese Herausforderung meistern.

Monatshoroskop Schütze: August 2024 – Fazit

Im August steuerst du als Sternzeichen Schütze auf einige Höhen und Tiefen zu, bei denen du jedoch die optimalen Eigenschaften besitzt, um das Beste aus dem dir bevorstehenden Weg zu machen. Indem du dich im nächsten Monat optimistisch an deine Stärken hältst und dir auch mal Auszeiten gönnst, kann der August zu einem wahren Erfolgs-Monat für Schützen werden. Wird es in der Sommerliebe, der Karriere oder der Gesundheit kritisch, wirst du somit garantiert einen Weg finden, um den August als Schütze zu meistern. Es gibt genug Gründe, damit du dich im nächsten Monat selber ein wenig zelebrierst.

Was das Monatshoroskop dir für den nächsten Monat voraussagt, weißt du nun. Hat dir das nicht gereicht? Dann schaue hier vorbei, um alles über die Eigenschaften deines Sternzeichens Schütze zu erfahren.