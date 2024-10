Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im Oktober 2024?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Oktober für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im Oktober auf die Gesundheit des Löwen zu?

Das Sternzeichen Löwe teilt sich in drei zeitliche Dekaden, die von verschiedenen Planeten beeinflusst werden. Für Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) steht der Monat Oktober ganz im Zeichen der Gesundheit. Im gesamten Oktober dürfen sich Löwen laut Monatshoroskop einer guten Gesundheit erfreuen. Die Begegnung von Sonne und Mond wird deinen Körper und deine Psyche schon zum 8. Oktober in Balance bringen. Indem du Entspannungsübungen machst, kannst du dein Energielevel als Löwe im Oktober zusätzlich stärken und ein neues Lebensgefühl gewinnen. Dein Sternzeichen Löwe steht im Oktober laut Monatshoroskop unter einem besonderen Schutz, was die Gesundheit betrifft. Doch das bedeutet nicht, dass du im nächsten Monat gewissenlos über die Stränge schlagen solltest.

Besinne dich bei deiner Glückssträhne im Oktober als Löwe dennoch darauf, was dir guttut und was nicht. Die astrologischen Konstellationen schenken dir als Sternzeichen Löwe im nächsten Monat zwar überaus viel Lebenskraft und Energie, doch übertreibst du es, könnte das negative Folgen für dein Lebensgefühl mit sich bringen. Praktiken wie Entspannungsübungen und Yoga können helfen, damit du dein Energielevel nicht überziehst. Nimmst du den Ratschlag des Monatshoroskops nicht an, könnte dir die Begegnung mit Pluto am 22. Oktober zum Verhängnis werden – überschätzt du dich als Sternzeichen Löwe zu sehr, wird es zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. Stößt du andere Menschen mit aggressivem Verhalten vor den Kopf, wird sich dein vierblättriges Kleeblatt in Luft auflösen.

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

Im Beruf sieht das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe im Oktober eine spannende Zeit voraus. Gerade Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) werden im nächsten Monat von Jupiter bei ihrer Glückssträhne auf die Probe gestellt. Zunächst wirst du als Sternzeichen Löwe von Jupiters direkter Bewegung zur neuen Hochleistung getrieben – bei deinem Ideenreichtum bleibst du außer Konkurrenz für jeden. Löwen sollten am 3. Oktober optimistisch nach vorne blicken, denn deine Geschäfte werden erfolgreich sein. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen dazu, eine kleine Reise zu machen, die dein Ideenreichtum nur vergrößern kann. Hast du genug Kraft getankt, bist du für mögliche Rückschläge perfekt gewappnet. Ab dem 9. Oktober wird Jupiter rückläufig und stellt dein Sternzeichen Löwe in der Karriere vor diverse Hindernisse.

Am 15. Oktober erntest du als Löwe laut Monatshoroskop zwar immer noch gute Erfolge im Beruf, doch deine Glückssträhne beginnt nachzulassen. Kommt es zu wichtigen Entscheidungen, solltest du ganz genau nachdenken und kein vorschnelles Urteil fällen. Doch sei beruhigt: Das Monatshoroskop ist dem Sternzeichen Löwe wohl gesinnt! Triffst du die richtige Wahl, geht es mit der Glückssträhne ungehindert weiter. Auch deine Beliebtheit wird dir als Sternzeichen Löwe laut Horoskop im nächsten Monat einige Pluspunkte bescheren. Baust du auf die Unterstützung deiner Kollegen, wirst du als Löwe im nächsten Monat nicht enttäuscht werden. Am 30. Oktober könnte es für den Löwen laut Monatshoroskop als Spitze der Glückssträhne sogar zur Beförderung kommen.

Glückstage des Löwen im Oktober 2024: 17. Oktober 2024 : Im Job blicken heute alle zu dir auf – du hast es dir verdient!

: Im Job blicken heute alle zu dir auf – du hast es dir verdient! 24. Oktober 2024 : Ein lang ersehnter Wunsch wird in Erfüllung gehen.

: Ein lang ersehnter Wunsch wird in Erfüllung gehen. 29. Oktober 2024: Erotiker Mars beschert dir leidenschaftliche Stunden.

SO sieht es im Oktober für den Löwen in der Liebe aus

Löwen der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) sagt das Monatshoroskop im Oktober eine gefährliche Zeit in der Liebe voraus. Schon zu Beginn des Monats wendet sich Kriegerplanet Mars gegen dich. Am 3. Oktober könnte dich als Sternzeichen Löwe ein großes Unglück in der Liebe treffen – dein Kleeblatt droht einzugehen. Sollte es in der Beziehung zu Meinungsverschiedenheiten kommen, gilt es jetzt, deinem Temperament Einhalt zu gebieten. Als Löwe solltest du dir im nächsten Monat darüber bewusst sein, dass Verpflichtungen in der Beziehung gang und gäbe sind – auch du musst mal Kompromisse eingehen. Befolgen Löwen den Rat des Monatshoroskops im Oktober nicht, könnte deine Beziehung schneller vorbei sein, als es dir lieb ist. Löwen-Singles können ihre Leidenschaft im Oktober laut Horoskop sorgenfrei ausleben.

Auch in der Monatsmitte wird es für das Sternzeichen Löwe wichtig, Streitigkeiten in der Liebe nicht ausarten zu lassen. Klare Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen werden die Beziehung des Sternzeichens Löwe im Oktober fördern. Am 25. Oktober schaut Uranus am Himmel vorbei und sorgt dafür, dass das vierblättrige Kleeblatt des Löwen in der Liebe wieder aufblüht, wenn du dich nach dem Monatshoroskop richtest. Hältst du als Sternzeichen Löwe im Oktober deine emotionalen Impulse zurück, wird sich die Beziehung zum Monatsende nur verbessern.

Monatshoroskop Löwe: Oktober 2024 – Fazit

Für das Sternzeichen Löwe weist das Monatshoroskop auf einige Herausforderungen hin. Arbeitest du an deiner Einstellung und dir selbst, kann der Oktober jedoch eine Glückssträhne in Gesundheit, Liebe und Karriere für dich sein. Indem du dich auf dich selbst fokussierst, umsichtig mit anderen bist und dein Lebensgefühl richtig nutzt, wirst du den Oktober meistern. Volle Erfolge stehen dir bevor, wenn du den Weg der Sterne mit Weitblick befolgst.

