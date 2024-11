Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im November 2024?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im November für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im November auf die Gesundheit des Löwen zu?

Je nach zeitlicher Dekade wird das Sternzeichen Löw von einem anderen Planeten stark beeinflusst. Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) können im November bei der Gesundheit beruhigt aufatmen. Kriegerplanet Mars beschenkt das Feuerzeichen Löwe direkt zum Monatsbeginn mit seiner typischen Stärke, mit der du perfekt durch den November delegierst. Das Sternzeichen Löwe ist im November topfit! Während du es schaffst, deine Gesundheit eigenmächtig voranzutreiben, bleibst du im nächsten Monat laut Horoskop innerlich vollkommen gelassen – als Sternzeichen Löwe weißt du, dass du deine Ziele ohnehin erreichen wirst. Am 11. November macht sich deine Glückssträhne in der Gesundheit bezahlt – bei Löwen herrscht jetzt eine totale Harmonie zwischen Geist, Körper und Seele. Und das merkt auch dein Umfeld!

Mit deiner ausgeglichenen Persönlichkeit punktest du bei anderen und machst dir viele Freunde, was das Sternzeichen Löwe von innen heraus stärkt. Auf die Unterstützung anderer könntest du am 20. November angewiesen sein, wenn es in der Gesundheit zu einem kleinen Rückschlag kommt. Dennoch ist im November keine gravierende Verschlechterung für die Gesundheit des Sternzeichens Löwe in Sicht. Das Monatshoroskop sagt voraus, dass du dir deine Kräfte einzuteilen weißt. Reduzierst du Anstrengungen bei schlechter Gesundheit auf ein Minimum, gehst du als Löwe gestärkt ins Monatsende. Ganz im Gegenteil! Zum Ende des Novembers gehen Löwen nochmal richtig auf. Aktiviere jetzt dein gesamtes Temperament und laste dich so richtig aus, bevor es in den kalten Wintermonat Dezember geht. Ausdauersport und Kraftsport werden im November zum besten Freund des Löwen.

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

In der Karriere kommen laut Monatshoroskop im November Höhen und Tiefen auf das Sternzeichen Löwe zu. Gerade Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) müssen sich auf eine Achterbahnfahrt einstellen, wenn Glücksplanet Jupiter dich auf eine Reise schickt. Die erste Monatshälfte des Novembers könnte für das Sternzeichen Löwe besser gar nicht aussehen. Das Monatshoroskop sagt dem Löwen einen krassen Start in den Monat voraus, indem dein Verstand zu deiner stärksten Waffe wird. Du verfügst über Urteilskraft, kannst Situationen gut einschätzen und begeisterst Kollegen mit deinen geistreichen Ideen – das garantiert dem Sternzeichen Löwe im nächsten Monat laut Horoskop gute Erfolge. Die Glückssträhne in der Karriere könnte dich als Feuerzeichen aber auch überheblich machen.

Ab dem 17. November solltest du deine Stärken als Sternzeichen Löwe in der Karriere mal um justieren. Die Geschäftstüchtigkeit des Löwen zahlt sich laut Monatshoroskop im November auf jeden Fall aus – aber was ist mit deinen Kollegen? Delegierst du deine Glückssträhne zu anderen, wird das nachhaltige Früchte für das Sternzeichen Löwe tragen. Das Monatshoroskop rät dazu, anderen im Beruf unter die Arme zu greifen. Deine Hilfe kann im November Wunder bewirken! Undeutliche Zeichen sagen voraus, dass du als Feuerzeichen Löwe im nächsten Monat deinen Beschützerinstinkt einsetzen musst. Es könnte zu einer Situation in der Karriere kommen, wo du als Sternzeichen Löwe vorbildlich voranschreiten musst. Sollte dich die Situation außer Gefecht setzen, empfiehlt das Monatshoroskop eine klare Lösung: Am 27. November sollte das Sternzeichen Löwe mal auf Reisen gehen, um in der Karriere wieder zu Kräften zu kommen.

Glückstage des Löwen im November 2024: 04. November 2024 : Schreite über zum Angriff! Mit Kriegerplanet an deiner Seite ist dir der Sieg sicher.

: Schreite über zum Angriff! Mit Kriegerplanet an deiner Seite ist dir der Sieg sicher. 13. November 2024 : Glücksplanet Jupiter fördert heute deine geschäftlichen Talente.

: Glücksplanet Jupiter fördert heute deine geschäftlichen Talente. 20. November 2024: Jemand wird dir eine kleine Freude bereiten.

SO sieht es im November für den Löwen in der Liebe aus

Löwen der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) sagt das Monatshoroskop im November eine abwechslungsreiche Zeit voraus. Als Feuerzeichen wirst du von Kriegerplanet Mars auf eine intensive Reise geschickt. Zum einen werden Löwen im November zu den Königen der Leidenschaft, zum anderen sieht das Monatshoroskop viele negative Spannungen in der Liebe voraus. Direkt zum Beginn des Monats haben einen Löwen laut Monatshoroskop einen schlechten Start in der Liebe – die Liebespfeile wollen einfach nicht treffen. Stattdessen hagelt es Meinungsverschiedenheiten, die ordentlich krachen. Fahre das Temperament als Feuerzeichen im nächsten Monat lieber zurück und suche bessere Kommunikationswege. Sprichst du Probleme nicht an, könntest du dich am 8. November eingeschränkt fühlen.

Das Monatshoroskop sagt dem Sternzeichen Löwe voraus, dass du im November leicht die Geduld verlieren könntest. Doch sei unbesorgt: Ab dem 16. November wird dein Temperament sich einfacher zügeln lassen – dafür wird es in der Leidenschaft nun intensiv! Mars trifft mit seinen Liebespfeilen jetzt genau die Richtigen. Während Löwen-Singles einen heißen Fang machen, ernten vergebene Löwen endlich ein paar Aufmerksamkeiten. Delegierst du dein Feuer in die richtige Richtung, kommt es laut Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe am 27. November zum romantischen Höhepunkt. Genau das richtige Maß an Leidenschaft, um der Glückssträhne im nächsten Monat einzuheizen.

Monatshoroskop Löwe: November 2024 – Fazit

Dem Löwen öffnen sich im nächsten Monat Türen, die du nicht ignorieren solltest. Sowohl in Gesundheit, Karriere als auch Liebe könnten dir spannende Zeiten bevorstehen, wenn du dich auf die Ratschläge des Monatshoroskops einlässt. Teile dir deine Kräfte als Löwe im November ein und gehe sorgsam mit deinen Mitmenschen um, dann wirst du im nächsten Monat als Löwe an allen Ecken profitieren. Deine persönliche Glückssträhne wartet nur auf dich!

Das Horoskop zum nächsten Monat ist dir noch zu wenig? Kein Problem! Bei uns erfährst du alles über die Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens Löwe.