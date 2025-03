Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im März 2025?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im März 2025 für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im März auf die Gesundheit des Löwen zu?

Ein Blick in das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe verrät, dass die Gesundheit im März zum wichtigen Thema für dich wird. Als Sternzeichen Löwe tendierst du schon mal dazu, deine eigene Gesundheit für selbstverständlich zu nehmen – besonders Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) wird das im nächsten Monat laut Horoskop zum Verhängnis werden. Am Anfang des März sieht das Monatshoroskop voraus, dass Löwen es sich bei der Gesundheit etwas zu gut gehen lassen könnten. Doch gerade für Menschen vom Sternzeichen Löwe ist es am Anfang des nächsten Monats laut Horoskop wichtig, bei der Gesundheit einige Vorsorgen zu treffen. Gerade am 2. März solltest du dir als Sternzeichen Löwe ins Gedächtnis rufen, dass du dir deine Gesundheit erarbeiten musst. Zwar erleiden Löwen zum Monatsstart gesundheitlich keine Rückschläge, du musst dich aber unbedingt auf den März vorbereiten, wenn du nicht abbauen willst.

Der 4. März ist laut Monatshoroskop ein guter Tag, um als Sternzeichen Löwe wieder in der Gesundheit durchzustarten. Befolgst du den Ratschlag des Horoskops, sieht es am 9. März beim Sternzeichen Löwe wieder besser aus, wenn wieder Balance zwischen Körper und Seele herrscht. Mental und vital ist das Sternzeichen Löwe laut Monatshoroskop jetzt wieder voll auf der Höhe. Nutzte deine Kräfte als Sternzeichen Löwe jetzt, um deine Fitness weiter anzukurbeln und lege dich extra hart ins Zeug. Lass dir im März gesagt sein: Als Sternzeichen Löwe hast du zwar gute Anlagen, doch durch minimalen Einsatz folgt kein maximaler Erfolg. Legst du dich im nächsten Monat genug ins Zeug, gibt es beim Sternzeichen Löwe am 23. März Anzeichen für eine positive Veränderung im Horoskop. Lässt du dich jedoch gehen, kann es für den Löwen gesundheitlich nur bergab gehen.

Auch interessant: Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zusammen?

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

In der Karriere muss sich das Sternzeichen Löwe laut Monatshoroskop im März auf eine kleine Achterbahnfahrt einstellen. Denn der anfängliche Hochmut des Sternzeichens Löwe macht sich auch in der Karriere bemerkbar. Als Sternzeichen Löwe weißt du das Schöne und Wertvolle zu schätzen, doch das sollte dich im Job nicht gierig nach großen Erfolgen machen. Indem du deine eigenen Fähigkeiten im Beruf überschätzt, kannst du diese nämlich gar nicht erzielen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Löwe gleich zu Beginn des Monats einen Überblick der Finanzen aufzustellen, um sich bei Ausgaben nicht zu verzetteln. Ansonsten könntest du als Löwe am Ende des Monats beim Blick auf dein Konto eine böse Überraschung erleben! Auch in der Karriere müssen vor allem Löwen der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) an ihrer eigenen Auffassungsgabe arbeiten – denn irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht!

Am 13. März hat der Löwe im Job dennoch einen großen Erfolg zu feiern – laut Monatshoroskop etwa aus einer früheren Anstrengung oder Spekulation. Lasse dich davon jedoch nicht blenden! Schon am 24. März steht das Sternzeichen Löwe wieder unter einem schlechten Stern, wenn die Sonne übermäßig auf dich wirkt und dein Ego pusht. Sind Geist und das Ego zu stark miteinander verbunden, wirkt sich das auf das Einschätzungsvermögen des Löwen aus. Menschen vom Sternzeichen Löwe sollten jetzt lieber keine großen Entscheidungen wie etwa einen Jobwechsel fällen und lieber noch etwas abwarten. Auch in Teamstrukturen sollten sich Löwen nach Monatshoroskop im März lieber zurücknehmen, bevor du dir zu schnell ein Urteil über jemand anderen erlaubst. Nachfragen können dabei helfen, deine Sicht auf die Dinge zu schärfen!

Glückstage des Löwen im März 2025: 9. März 2025 : Große Träume gehen endlich in Erfüllung!

: Große Träume gehen endlich in Erfüllung! 14. März 2025 : Eine krasse Veränderung steht an.

: Eine krasse Veränderung steht an. 25. März 2025: Heute weißt du genau, was zu tun ist.

SO sieht es im März für den Löwen in der Liebe aus

Wie das Monatshoroskop voraussieht, haben Menschen mit dem Sternzeichen Löwe im März auch in der Liebe mit ihrem Ego zu kämpfen. Besonders Löwen aus der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) sollten sich laut Horoskop im nächsten Monat mit ihren eigenen Bedürfnissen in der Liebe auseinandersetzen. Denn bleiben die Träume des Löwen in der Liebe unerfüllt, neigt das Sternzeichen schnell dazu, die Fassung zu verlieren – und das sollte im nächsten Monat auf keinen Fall passieren! Der 9. März ist beim Sternzeichen Löwe darum ein Tag, an dem du in der Liebe besondere Vorsicht walten lassen solltest. Handelst du unüberlegt, könnte es hier schnell zum Fiasko kommen. Als sprunghafter und leidenschaftlicher Löwe könntest du dich als Ablenkung schnell nach einer Alternative zu deinem Partner umschauen und dabei ein großes Risiko eingehen. Hingegen haben Löwen-Singles hier laut Horoskop ein hohes Potenzial für einen leidenschaftlichen Flirt!

Um ein Unheil abzuwenden, sollten vergebene Löwen in solchen Situationen lieber sofort das Gespräch mit dem Partner suchen. Schließen beide Parteien einen Kompromiss, sieht das Monatshoroskop beim Sternzeichen Löwe direkt eine Besserung der Liebe. Doch sei gewarnt: Als feuriger Löwe solltest du dein Temperament beim Gespräch lieber zurückhalten – denn sonst könnte alles eskalieren. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass es im Verlauf des März beim Sternzeichen Löwe nicht bloß eine Meinungsverschiedenheit in der Liebe geben wird. In der Leidenschaft könnte es hingegen genauso feurig aussehen. Setzt du die Ratschläge des Horoskops im nächsten Monat um, könnte es in der Liebe der Löwen am 28. März wieder harmonisch aussehen.

Monatshoroskop Löwe: März 2025 – Fazit

Das Monatshoroskop für März zeigt dem Sternzeichen Löwe, dass es in deinem Leben ordentlich zu tun gibt. Vor allem müssen Löwen an sich selbst arbeiten, wenn dir das Leben im nächsten Monat nicht entgleiten soll. Fokussiere dich auf die Gesundheit und lasse dich nicht gehen, wenn dir eine eigene Fitness wichtig ist – ansonsten könnte es dich übel treffen. Indem du in der Liebe und der Karriere gut zwischen Träumen und der Realität differenzierst, kannst du deine Sinne schärfen. Finde dich damit ab, dass nicht immer alles deinem Willen folgt. Baust du dir eine Strategie auf, um im Job realistisch zu werden und schließt in der Liebe den ein oder anderen Kompromiss, werden sich die Wogen schon bald wieder glätten.

Das Horoskop zum nächsten Monat ist dir noch zu wenig? Kein Problem! Bei uns erfährst du alles über die Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens Löwe.