Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im Januar 2025?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im Januar auf die Gesundheit des Löwen zu?

Für das Sternzeichen Löwe verspricht der Jahresanfang im Januar laut Monatshoroskop gute Gesundheit. Als geselliger Löwe befindest du dich gerne unter Menschen, besonders deiner Familie und Freunden – da waren die Festtage genau das Richtige für dich. Löwen der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) werden sich in ihrer Gesundheit am 9. Januar besonders gestärkt fühlen. Die Sterne verleihen deinem Sternzeichen Löwe nächsten Monat laut Horoskop jede Menge Energie und Lebenskraft – perfekte Voraussetzungen, um deine Neujahrsvorsätze anzugehen. Das Monatshoroskop spricht für Löwen die dringende Empfehlung aus, körperliche Betätigung im Januar zur obersten Priorität zu machen. Hast du deinen Trainingsplan während der Festtage vernachlässigt, solltest du jetzt wieder zur Tat schreiten – denn ansonsten drohen üble Konsequenzen!

Gelingt es dir als Sternzeichen Löwe nicht, deine innere Spannung beim Sport abzubauen, könnte dich am 16. Januar laut Monatshoroskop ein Fieber oder ein schwerer Infekt treffen. Hältst du dich an die Ratschläge des Monatshoroskops, werden Löwen im Januar durch Sport eine Befreiung ihrer Lasten empfinden und ihren Geist stärken können. Bis zum Monatsende sind dann keine dunklen Vorzeichen mehr am Himmel des Sternzeichens Löwe zu sehen. Du solltest deine Ziele am 30. Januar dennoch im Auge behalten, wenn du deine Gesundheit weiterhin fördern willst – etwa mit einem ausgiebigen Spaziergang, einer Power-Class oder Ausdauersport.

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

Für das Sternzeichen Löwe sieht das Monatshoroskop in der Karriere im Januar voraus, dass du dich in deiner Geduld üben musst. Denn Belohnungen, auf die der Löwe so sehnsüchtig wartet, bleiben im Job erstmal aus. Als Löwe hast du im Job ein starkes Bedürfnis nach Bestätigung – und zwar im finanziellen Sinn. Das könnte zumindest Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) nächsten Monat dazu verleiten, in der Karriere alles für selbstverständlich zu nehmen und die Mühen deiner Kollegen oder Mitarbeiter zu übersehen. Spätestens am 14. Januar sollten sich Löwen besinnen, Wertschätzung an den Tag legen und auch mal ein Lob an andere aussprechen. Nur, weil dich nicht die gewünschte Belohnung erreicht, heißt das nicht, dass das Sternzeichen Löwe sich exklusiv halten sollte. Bei der Löwe-Frau könnte es im Januar laut Horoskop zu finanziellen Verlusten kommen, wenn du deine unerfüllten Wünsche mit Käufen ersetzt. Das Sternzeichen Löwe sollte laut Monatshoroskop im Januar einen besonderen Blick auf seine Ausgaben haben.

Befolgst du als Sternzeichen Löwe den Rat des Monatshoroskops, kannst du im Januar deine Beliebtheit am Arbeitsplatz steigern – was dir ab dem 25. Januar einige Erfolge bescheren dürfte. So wird das Sternzeichen Löwe in der Karriere feststellen, dass Geduld sich auszahlt. Am 30. Januar schreit es für das Sternzeichen Löwe am Himmel sogar nach großem Erfolg – jetzt sind deine Führungsqualitäten gefragt! Machst du einen guten Job, könnte in der Karriere schon bald die passende Position auf dich warten – es ist bloß wieder Geduld angesagt.

Glückstage des Löwen im Januar 2025: 9. Januar 2025 : Eine Begegnung nimmt eine spannende Wende.

: Eine Begegnung nimmt eine spannende Wende. 14. Januar 2025 : Heute solltest du dich mal zurücklehnen.

: Heute solltest du dich mal zurücklehnen. 24. Januar 2025: Du bist topfit!

SO sieht es im Januar für den Löwen in der Liebe aus

Die Weihnachtszeit und das Neujahr haben beim Sternzeichen Löwe typischerweise die Wirkung, Glücksgefühle zu bereiten und das feurige Temperament zu besänftigen. Auch der Beginn des Venusjahrs bereitet dem Sternzeichen Löwe aus der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) im Januar das ein oder andere Highlight. Der 5. Januar ist für Löwen laut Horoskop ein guter Tag, um mit dem Partner über Zukunftsvorstellungen zu sprechen. Du solltest dir ein Bild darüber verschaffen, was dich im kommenden Jahr in der Liebe erwarten wird. Ist es Zeit für eine Hochzeit, wird der Kinderwunsch erfüllt oder ist der Traum vom Eigenheim realistisch? Sind die Pläne von dir und deinem Partner dieselben, besteht für das Sternzeichen Löwe in der Liebe im Januar laut Horoskop kein Grund zur Sorge. Bei Meinungsverschiedenheiten sieht das Monatshoroskop jedoch voraus, dass es beim Löwen steil bergab gehen könnte.

Am 16. Januar rät das Monatshoroskop dem Sternzeichen Löwen dazu, das Temperament zurückzunehmen. Versuchst du als Löwe in der Beziehung zwanghaft deinen Willen durchzusetzen, könnte das schnell zu Streit führen. Du solltest es lieber geduldig angehen, die Wünsche deines Partners überdenken und Kompromisse machen. Für Löwen-Singles könnte es laut Monatshoroskop am 23. Januar derweil zu einer erotischen Begegnung kommen – an Feuer solltest du hier nicht sparen! Gelingt es dem vergebenen Löwen in der Liebe, die Meinungsverschiedenheiten friedlich aufzulösen, steht der harmonischen Beziehung am Monatsende nichts mehr im Weg.

Monatshoroskop Löwe: Januar 2025 – Fazit

Wie du im Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe erfahren hast, stehen dir im Januar einige Herausforderungen aber auch glückliche Veranlagungen bevor. Für Löwen wird es im nächsten Monat wichtig, die Energie des neuen Jahres im Sport abzubauen, um es in der Liebe nicht dazu kommen zu lassen, dass dein Temperament mit dir durchgeht. Bei Meinungsverschiedenheiten und in der Karriere müssen Löwen laut Monatshoroskop im Januar auf Geduld setzen, die du dir antrainieren musst. Schätzt du im Januar die kleinen Dinge wert, kann der Löwe bald schon mit einer Belohnung rechnen.

Das Horoskop zum nächsten Monat ist dir noch zu wenig? Kein Problem! Bei uns erfährst du alles über die Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens Löwe.