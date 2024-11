Monatshoroskop Löwe: Was erwartet dich im Dezember 2024?

In den Sternen liegen die Geheimnisse unseres Lebens verborgen. Welche Chancen und Hürden das Universum im nächsten Monat für dich bereithält, lässt sich mit einem Blick auf das Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe beantworten. Wird sich dein Glücksbarometer im nächsten Monat aufladen oder steht dir ein astronomischer Sinkflug bevor? Mit dem Mut deines Sternzeichens Löwe wirst du dich auf dem Weg der Sterne garantiert beweisen. Doch was sagt dein Horoskop zum nächsten Monat?

Als Sternzeichen Löwe bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren. Deine strahlende Persönlichkeit sollte jeden dunklen Fleck im Universum in den Schatten stellen. Doch gerade für dich ist es umso wichtiger, die bevorstehenden Ereignisse zu kennen und zu meistern, damit der nächste Monat zur Zeit deines Lebens wird. Lass dich auf die Ratschläge deines Horoskops ein und befolge den Weg der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Dezember für das Sternzeichen Löwe stehen. Wie sieht es in der Gesundheit aus? Was passiert in der Karriere? Und wie steht es um die Liebe?

Was kommt im Dezember auf die Gesundheit des Löwen zu?

Je nachdem, in welcher zeitlichen Dekade des Sternzeichens Löwe du geboren wurdest, ist deine Zukunft von der Energie eines anderen Planeten abhängig. Löwen aus der ersten Dekade (23.07. – 07.08.) dürfen sich laut Horoskop im Dezember über einen positiven Wandel in der Gesundheit freuen. Denn am Anfang des nächsten Monats sieht es laut Horoskop für Menschen vom Sternzeichen Löwe eher schlecht aus – die wohltuende Energie der Sonne wird von Saturn getrübt und erreicht dicht nicht. Am 4. Dezember sieht es für das Sternzeichen Löwe besonders schlecht in der Gesundheit aus, was deine Psyche betrifft. Als Feuerzeichen Löwe neigst du dazu, diese Umstände zu ignorieren, da du dir Schwächen nur ungern eingestehst. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Löwen im Dezember darum dazu, intensiv auf die eigene Gesundheit zu achten und Einschränkungen auf keinen Fall zu ignorieren.

Anstatt dein Selbstbewusstsein vorzutäuschen, solltest du dich als Sternzeichen Löwe im Dezember lieber etwas zurückziehen, denn eine künstliche Stärke stößt in deinem Umfeld negativ auf und könnte auch deine eigene Gesundheit nachträglich belasten. Hältst du dich als Sternzeichen Löwe an den Rat des Monatshoroskops, könnte es am 10. Dezember zu einer positiven Wendung kommen. Hast du dir als Feuerzeichen bei deiner Gesundheit keinen Fehltritt geleistet, ist deine Persönlichkeit jetzt ausgeglichen und du verspürst ein inneres Gleichgewicht. Packst du die Energie deines Feuerzeichens am Schopf, steht die Gesundheit des Sternzeichens Löwe laut Horoskop auch am 20. Dezember noch unter einem guten Stern.

Womit muss der Löwe laut Monatshoroskop in der Karriere rechnen?

Im Dezember stehen die Sterne für das Sternzeichen Löwe in der Karriere besonders gut. Gerade Löwen aus der zweiten Dekade (03.08. – 12.08.) werden laut Horoskop nächsten Monat im Beruf mit einer Glückssträhne belohnt. Obwohl das Sternzeichen Löwe sich am Anfang des Dezembers in der Karriere noch fangen muss, darfst du dich über so einige Erfolge freuen – deine Gewinne in der Karriere liegen im nächsten Monat ganz in den Händen des Schicksals. Glücksplanet Jupiter steht laut Monatshoroskop im Dezember auf der Seite des Feuerzeichens Löwe. Obwohl du als Sternzeichen Löwe im Dezember keine Höchstleistungen erbringst, kannst du dich freuen. Das Monatshoroskop warnt beim Sternzeichen Löwe davor, dass du dir deine Glückssträhne auf keinen Fall zu Kopf steigen lassen solltest.

Am 7. Dezember werden sich Löwen eingestehen müssen, dass sie ihre Glückssträhne kaum verdient haben. Dieser Gedanke sollte dich dazu animieren, als Sternzeichen Löwe im nächsten Monat keine großen Töne zu spucken. Das Monatshoroskop rät dem Feuerzeichen Löwen dazu, dich vor allem nicht mit fremden Leistungen zu schmücken – Unehrlichkeit wird in der Karriere laut Horoskop im nächsten Monat nicht belohnt werden. Der Dezember steht für Löwen in der Karriere unter dem Motto: Hochmut kommt vor dem Fall. Deine Glückssträhne könnte dich als Sternzeichen Löwe im Dezember nachlässig und leichtsinnig machen. Zwar sieht es für dich im Dezember kurzzeitig überragend aus, doch langfristig ist dir das Schicksal weniger wohlgesinnt. Am 24. Dezember könnte das Sternzeichen Löwe der Schlag treffen, wenn du feststellst, dass in der Karriere doch nicht alles glattläuft. Die Enttäuschung für Löwen im Dezember: Die Beförderung bleibt am Ende des Jahres für dein Sternzeichen aus.

Glückstage des Löwen im Dezember 2024: 08. Dezember 2024 : Ein Blick zu den Sternen genügt – sie sind zum Greifen nah!

: Ein Blick zu den Sternen genügt – sie sind zum Greifen nah! 19. Dezember 2024 : Deine Glückssträhne lässt dich heute durchstarten.

: Deine Glückssträhne lässt dich heute durchstarten. 25. Dezember 2024: Als Feuerzeichen brennst du heute nur so vor Energie.

SO sieht es im Dezember für den Löwen in der Liebe aus

Löwen aus der dritten Dekade (13.08. – 23.08.) könnten im Dezember in der Liebe ganz nach ihrem Feuerzeichen leben. Laut Monatshoroskop steht dem Sternzeichen Löwe ein leidenschaftlicher und feuriger Monat bevor, wenn Amor seine Liebespfeile verschießt. Nur am Anfang des nächsten Monats tendieren Löwen laut Horoskop dazu, nicht ganz Herr ihrer Sinne zu sein, wenn Kriegerplanet Mars die gefährliche Seite des Sternzeichens zum Vorschein bringt. Schon am 5. Dezember könnte das Feuerzeichen Löwe laut Horoskop wahrhaftig Flammen fangen, wenn dein Temperament bei Meinungsverschiedenheiten mit dir durchgeht. Das Monatshoroskop rät deinem Sternzeichen Löwe in solchen Momenten dazu, angespannte Verhältnisse zu vermeiden und keinen Streit zu provozieren.

Auch der Glückstag 12. Dezember steht für das Sternzeichen Löwe unter einem geteilten Stern von Erotiker Mars und Liebesbotin Venus. Da deine Mars-Energie im Dezember gestärkt wird, neigst du als Sternzeichen Löwe unter der astrologischen Konstellation dazu, die Liebespfeile zu schnell zu verschießen. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass du als Sternzeichen Löwe dazu neigen könntest, deinen Partner für deine sexuelle Befriedigung auszunutzen und keine Rücksicht auf seine Gefühle zu nehmen. Im schlimmsten Fall könnte es im nächsten Monat für Löwen laut Horoskop in der Liebe zur Trennung kommen. Das Liebeshoroskop prophezeit Löwen-Singles hingegen ein gutes Gelingen mit Amors Liebespfeilen – feurige Leidenschaft erwartet dich. Laut Monatshoroskop sollten Menschen vom Sternzeichen Löwe im Dezember ihre Liebespfeile nicht zu schnell verschießen und die Leidenschaft lieber in Maßen zum Ausdruck bringen. Befolgst du den Rat des Liebeshoroskops, wird ab dem 28. Dezember jede Menge Romantik auf dich zukommen – in der Beziehung erwartet dich sogar die Versöhnung.

Monatshoroskop Löwe: Dezember 2024 – Fazit

Wie das Monatshoroskop voraussagt, erwartet das Sternzeichen Löwe im Dezember eine spannende Zeit. Der nächste Monat bringt dem Sternzeichen Löwe eine gewaltige Glückssträhne, die du um auf jeden Fall ausnutzen solltest, um in der Gesundheit, Karriere und Liebe voranzukommen. Achte dabei auch auf dich selbst und überspiele Probleme nicht, sondern setze lieber auf Ehrlichkeit, statt auf falsches Spiel. Mit ein wenig Nachhilfe in der Liebe, wird deine Glückssträhne den Dezember zum Erfolgs-Monat krönen!

