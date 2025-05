Kaufland: Hafer- und Sojamilch war gestern – diese Alternative erobert nun den Supermarkt

Milchalternativen, wie Hafer-, Mandel- und Sojamilch, haben sich ja schon längst in den Regalen der Supermärkte etabliert und genießen eine große Beliebtheit. Bei Kaufland gibt es jetzt jedoch eine brandneue Milchalternative, die deutlicher nachhaltiger als die Alternativen sein soll.

Ab Mai gibt es bei Kaufland eine neue Milchalternative, die auf Basis von Kartoffeln hergestellt wird. Das Produkt wird von der schwedischen Marke DUG Foodtech AB hergestellt. Bisher wurde das Getränk nur bei Rewe angeboten, jedoch ausschließlich online oder in ausgewählten Filialen in Berlin.

Kaufland: CO₂-Fußabdruck um 67 Prozent geringer

Durch Kaufland soll die Kartoffel-Milch jetzt den kompletten deutschen Markt erobern. In den Regalen des Supermarkts wird das Getränk in zwei verschiedenen Ausführungen angeboten: Der „Barista Drink“, der sich gut aufschäumen lässt und „Unsweetened“, also eine zuckerfreie Option.

Aber wodurch unterscheidet sich die DUG Milch von anderen bekannten, etablierten Milchalternativen? Kaufland erklärt, dass die Kartoffel-Milch deutlich gesünder ist, denn sie ist glutenfrei und hat ebenfalls einen deutlichen geringeren Zuckeranteil als unter anderem Soja- oder Hafermilch.

Ab Mai ist die Milchalternative auf Kartoffel-Basis bei Kaufland verfügbar. Foto-Credit: Kaufland Foto: Kaufland

Das Getränk soll ebenfalls dadurch überzeugen, dass es nachhaltiger als andere Produkte ist. Im Vergleich zu Kuhmilch ist der CO₂-Fußabdruck um 67 Prozent geringer. Aber das Getränk auf Kartoffel-Basis soll auch nachhaltiger sein als andere Milchalternativen, denn dieses verbraucht deutlich weniger Wasser.

Drink eignet sich für Menschen mit Unverträglichkeiten oder Diabetes

Das vegane Wirtschaftsmagazin „vegconomist“ erklärt, dass die Milchalternative insbesondere für Menschen mit Unverträglichkeiten oder Diabetes geeignet ist. Das Getränk wird aus Kartoffelflocken, Erbsenprotein und Rapsöl hergestellt, angereichert mit Vitaminen D, B2 und B12.

Jennifer Bullinger, von Einkauf Food Frische bei Kaufland, erklärt in einer Pressemitteilung: „Milchalternativen zählen in unserem Sortiment zu den beliebtesten veganen Produkten. […] Wir bieten mit den neuen DUG-Drinks eine weitere geschmackvolle Alternative zu echter Kuhmilch, die durch den geringen Wasserverbrauch in der Herstellung noch dazu besonders nachhaltig ist.“