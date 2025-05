Edeka, Kaufland & Co.: Irres Detail! Kunden sehen es gleich am Eingang

Kunden von Edeka, Kaufland und Co. werden beim Einkaufen unterbewusst manipuliert. Für viele ist das nicht neu, immerhin sind Tricks wie die richtige Produktplatzierung oder das Einsetzen gewisser Düfte in einem Supermarkt oder Discounter nicht erst von gestern.

Dennoch gibt es hier und da noch ein paar Geheimnisse, die die Supermärkte und Discounter für sich nutzen, um die Kunden zum Kaufen zu animieren. Dass Edeka, Kaufland und Co. schon am Eingang in die Offensive gehen, dürfte einige überraschen…

Hier tricksen Edeka und Co.

Denn je nach Saison lachen bestimmte Produkte die Verbraucher schon vor der Tür von Edeka und Co. an. Die Rede ist vor allem jetzt im Frühjahr und Sommer von Blumenerden sowie Grillkohle. Besonders attraktiv sind diese Produkte zwar nicht, ihr Platz ist aber dennoch bewusst gewählt und soll zum Einkaufen animieren. Denn wie der Neuromarketing-Experte Hans-Georg Häusel gegenüber „t-online.de“ erklärt, muss die Kundschaft gezielt auf diese Saisonware aufmerksam gemacht werden.

„Da der Einkauf im Supermarkt zu 80 Prozent aus Gewohnheit besteht, erwarten die Kunden, dass die Regalbelegung immer die gleiche ist“, verrät Häusel. Aber auch der Platz in den Regalen sei rar, weshalb diese Produkte eher vor dem Laden zu finden sind. Doch sind sie dann nicht viel leichter zu stehlen?

„Produkte sind nicht diebstahlgefährdet“

Nein! „Grundsätzlich entscheiden sich viele dazu, Kaminholz und Streusalz – ebenso wie Grillkohle und Blumenerde – vor dem Markt oder im Windfang zu platzieren, da diese Produkte nicht sehr diebstahlgefährdet sind“, erzählt eine Edeka-Sprecherin dem Onlineportal.

Festzuhalten ist: Diese Saisonprodukte locken Kunden von Edeka, Kaufland und Co. an, da sie sonst untergehen würden. Außerdem betont Häusel, dass die oftmals ziemlich schweren Artikel nicht weit von den Einkaufswagen entfernt stehen. Zudem würden sie auch nicht in die normalen Regale passen und zu viel Platz wegnehmen.