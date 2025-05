Edeka-Kunden kaufen bei Aldi ein – schon am Eingang merken sie, dass etwas fehlt

Dass das Einkaufs-Erlebnis bei Supermärkten wie Edeka oder Rewe anders ist, als bei Discountern wie Aldi oder Lidl, ist allseits bekannt. Erstere bieten in der Regel eine breitere Produktvielfalt, während Letztere mit günstigeren Preisen locken.

Doch bei einer Sache halten aufmerksame Kunden schon am Eingang verwundert Inne. Sie gehört bei Edeka quasi zum Erlebnis dazu, während Aldi und Lidl hier Einsparungen machen.

Das gibt es bei Edeka – und bei Aldi nicht

Schon bei Betreten des Supermarktes bemerken Kunden sie: Die Musik. Oder im Fall von Discountern wie Aldi oder Lidl: Die fehlende Musik. Dass die Discounter auf die Beschallungen durch die Lautsprecher verzichten, hat mehrere Gründe. Psychologe und Geschäftsführer des Kölner Marktforschungsinstituts „Rheingold Salon“ Jens Lönneker erklärt gegenüber „t-online“, was es damit auf sich hat.

Der erste Grund, wieso viele Supermärkte wie Edeka ihre Gänge mit ruhiger Musik beschallen, liegt auf der Hand: Das Einkaufs-Erlebnis soll verbessert und damit auch die Kauflaune der Kunden gesteigert werden. „Diese Stimmungslagen sind eher der Hintergrund des Geschehens. Sie wirken aber nicht bewusst“, erklärt Lönneker. Dabei spiele in einigen Geschäfte sogar eine besonders ausgewählte Musik.

Darum herrscht Stille in den Discountern

Aber wieso spielt die Musik denn nun bei Supermärkten wie Edeka, aber in der Regel nicht in den Discountern wie Aldi oder Lidl? Lönneker begründet das zum einen mit den Kosten. Um Musik in den Gängen spielen zu lassen, müssen die Supermärkte und Discounter Geld an die GEMA zahlen. Wenn keine Musik gespielt wird, sparen die Unternehmen sich also bares Geld.

Außerdem sei die Kaufintention in großen Supermärkten oft eine andere, als in den Discountern. Viele Einkäufer wollen sich bei Edeka „bewusst von dem Angebot inspirieren lassen (…) Und dafür brauchen Sie die entsprechende Stimmung, die über die richtige Musik hervorgerufen wird“. Bei Aldi oder Lidl hingegen herrsche eine „Schnäppchen-Verfassung“. Zudem seien die Discounter auf einen kürzeren Besuch zur Steigerung der Umschlagsgeschwindigkeit spezialisiert.

Das sagt Aldi dazu

Auch die Discounter selbst erklären, dass sie bewusst auf die Hintergrundmusik in den Filialen verzichten. Auf Anfrage von „t-online“ erklärt Aldi Süd, dass das Unternehmen „seit jeher auf Einfachheit“ setze. „Die von Ihnen angefragte Hintergrundmusik in unseren Märkten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant“, heißt es von Aldi Nord.