Rewe schießt gegen Aldi, Lidl & Co. – Kunden empört: „Wie blöd ist das denn?“

Rewe, Aldi, Lidl oder doch ein anderer Supermarkt oder Discounter? Vor dieser Frage stehen Kunden regelmäßig. Das wissen auch die Unternehmen und werben deshalb für ihr Sortiment.

Jetzt geht der Konkurrenzkampf aber offenbar in die nächste Runde. Der Supermarkt schießt jetzt so sehr gegen Aldi, Lidl und Co., dass selbst Kunden der Kragen platzt.

Rewe schießt gegen Aldi, Lidl und Co.

In einem Facebook-Post präsentiert Rewe seine sogenannte „Tiefpreisschau!“ Dort informiert der Supermarkt Kunden laut Post über „entspannte Nachrichten“ und „discountgünstige Preise“.

++ Rewe-Kundin enttäuscht: Damit hat sie in ihrer Tüte nicht gerechnet – Sprecherin reagiert prompt ++

In einem Video, dass ähnlich aufgebaut ist wie die Nachrichten, heißt es über die neusten News: „Der Tiefpreis bei Rewe hat sich herumgesprochen. Anstatt von Discounter zu Discounter zu hetzen, gehen die Leute einfach ganz chillig hier bei Rewe einkaufen.“ Auch eine angebliche Kundin berichtet: „Ich dachte immer Rewe sei teurer, aber seit ich den Tiefpreis kenne, spare ich mir den Weg zum Discounter.“ Bei vielen Usern kommt die Werbung auf Kosten von Aldi und Lidl und Co. allerdings gar nicht gut an.

++ Lidl, Rewe und Co.: Kunden horchen auf – es geht um die Bonusprogramme ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kunden sind empört über das Video

Unter dem Rewe-Video sammeln sich Kommentare wie: „Wie blöd ist das denn?“, „Gruselige Werbung“, „Deutsche Kreativität = 0“ und „Wenn man gerne Humor will, aber nicht kann. Das ist wirklich der peinlichste Scheiß, den ich je im Zusammenhang mit misslungener Werbung gesehen habe. Bravo, dafür eine goldene Discounterzitrone“

Hier mehr lesen:

Ein Nutzer kommt nach der Werbung zu dem harten Entschluss: „Da gehe ich doch lieber gleich zu Netto“. Auf den Kommentar „Ist das dumm“ verteidigt sich der Supermarkt mit den Worten: „Kunst liegt im Auge des Betrachters.“ Ob der Supermarkt einen weiteren Seitenhieb gegen Discounter plant, bleibt allerdings abzuwarten.