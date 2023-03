Mega-Streik am Montag: HIER können Schüler zu Hause bleiben

Bei dieser Neuigkeit werden sich Schüler freuen: Sie dürfen wegen des Mega-Streiks am Montag, den 27. März, zu Hause bleiben. Allerdings betrifft das bisher nur die Kinder und Jugendlichen in einem Bundesland – nicht in ganz Deutschland.

Der freie Tag ist zudem an Bedingungen geknüpft. Denn der Unterricht soll trotz Mega-Streik am Montag regulär stattfinden.

Mega-Streik am Montag: Schüler in Bayern müssen nicht zur Schule

„Der für Montag angekündigte Warnstreik wird auch viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Bayern auf Ihrem Weg zur Schule treffen.“ Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) von Bayern erklärt: „Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben.“

Es gebe jedoch eine „Sonderregelungen“. Sie dürfen nur zu Hause bleiben, wenn sie oder ihre Eltern vorher die Schule darüber informieren. Der Unterricht soll nämlich nichtsdestotrotz stattfinden. „Trotz des Streiks findet am Montag aber an den Schulen in Bayern grundsätzlich regulärer Unterricht statt – viele kommen ja zum Beispiel auch zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule“, merkt Piazolo an.

Streik in Bayern

Der Nahverkehr ist in Bayern – im Gegensatz zu NRW und anderen Bundesländern – nicht komplett vom Streik betroffen. Dennoch wird es auch hier zu zahlreichen Ausfällen bei Bussen und Bahnen kommen.

Mehr News:

Wie Piazolo ankündigt, könne es zusätzlich zum Daheimbleiben auch Notlösungen wie Distanzunterricht für ältere Schüler geben. „Etwaige Informationen hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten direkt von den Schulen.“ (mit dpa)