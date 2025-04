Schon wieder eine Schulräumung in Duisburg! Am Donnerstag (10. April) musste die Polizei das Max-Planck-Gymnasium räumen. Wie die WAZ berichtet, soll ein Unbekannter zuvor Mails mit Gewaltdrohungen an die Schule geschickt haben. Das bestätigte die Polizei gegen 8.45 Uhr in der Früh.

Im März hatte es bereits Amokdrohungen gegen das Steinbart- und das Hildegardis-Gymnasium gegeben. Damals wurden die Drohungen jeweils in den Mädchentoiletten entdeckt. Am Steinbart-Gymnasium konnten die Täterinneren ermittelt werden, es handelte sich um drei Schülerinnen der Schule in Duisburg.

Duisburg: Wegen Gewaltdrohung! Polizei räumt Gymnasium

Die Schulpflegschaft am Max-Planck-Gymnasium informierte bereits die Eltern der Schüler, schrieb laut WAZ zunächst von einer „Brandschutzübung“. Am Donnerstag findet kein Unterricht mehr statt. Die Polizei ist mit Streifenwagen vor Ort. Rund um das Schulgebäude an der Werner-Wild-Straße in Duisburg-Meiderich ist es sonst ruhig, es gebe keine Auffälligkeiten.

Ende 2024 gab es noch richtig Stress, als Jugendbanden am Gymnasium wüteten. Fremde Jugendliche sorgten mit Diebstahl, Brandstiftung, Bedrohung und Vandalismus für Angst. Erst am Montag (7. April) machten rechte Gewaltdrohungen gegen Grund- und Erweiterungsschulen in Duisburg deutschlandweit Schlagzeilen.

Mehr News:

Die Bezirksregierung entschied sich nach zwei Drohmails dazu, den Unterricht abzusagen. 20 Schulen blieben geschlossen, rund 20.000 Schüler waren davon betroffen. Der Staatsschutz der Polizei bestätigte rechte Gewaltdrohungen in den Mails. Ob es aber einen Zusammenhang mit den aktuellen Drohschreiben gibt, ist laut WAZ noch unklar.