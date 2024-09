MediaMarkt Saturn: Kunde will Service nutzen – unfassbar, was der Mitarbeiter dann macht

Wer bei MediaMarkt Saturn einkauft, erhält ein besonderes Preisversprechen. Bietet ein anderer Wettbewerber wie Amazon den Artikel zu einem günstigeren Preis an, hat der Kunde Anspruch auf diesen Preis. In den allermeisten Fällen klappt das auch und zahlreiche Kunden konnten so bei MediaMarkt Saturn den aktuell günstigsten Preis auf dem Markt abstauben.

Das wollte auch dieser Kunde laut eigenen Aussagen bei seinem Besuch in dem Elektrofachmarkt. Doch als er einen Mitarbeiter darauf ansprach, reagierte dieser mehr als unerwartet.

MediaMarkt Saturn: Kunde zur Konkurrenz geschickt

Wie besagter Kunde in einem Beitrag auf Threads berichtete, war er gerade in einer der Filialen, um einen Artikel zu kaufen. Dieser war jedoch aktuell bei Otto und Amazon günstiger als in der Filiale. Also ging er zu einem Mitarbeiter und erklärte ihm, dass der Artikel bei Otto 2 Euro günstiger sei und fragte, ob es möglich sei, den Artikel zu diesem Preis zu kaufen. Laut des Kunden hieß die Antwort: „Leider Ja“. Auf die Frage warum er leider sagte, erklärte der Mitarbeiter: „Ich muss das alles bearbeiten. Warum bestellen Sie nicht bei Otto?“

Der Kunde war erstaunt über die Reaktion, schließlich war er vor Ort und es ist ein Preisversprechen des Geschäfts. Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag sind viele über die Reaktion irritiert. „Und wenn es nur 20 Cent wären, MM/Saturn verspricht mitzugehen, also soll er seinen Job machen, auch wenn es ihn nervt“, schreibt einer. „Die 2 Euro werden dem Verkäufer jetzt nicht vom Lohn abgezogen“, meint ein anderer Thread-User. Die Reaktion des Mitarbeiters macht viele sprachlos.

Das Preisversprechen der Elektronikkette

Wer als myMediaMarkt-Kunde registriert ist, bekommt sein Wunschprodukt zum Top-Preis, verspricht der Händler. Dafür sind nur drei Schritte nötig: In den MediaMarkt Saturn gehen und das gewünschte Produkt aussuchen, das im Markt vorrätig ist. Sollte einer der Mitbewerber, wie zum Beispiel Amazon, Otto oder auch CoolBlue, das Produkt günstiger anbieten, wird dies auf der Website erklärt:

„Dann spreche einen Mitarbeiter im Markt an und zeige ihm den aktuell günstigeren Preis deines Wunschprodukts. Bitte lege unserem Mitarbeiter zusätzlich auch deine myMediaMarkt-Karte vor. Als myMediaMarkt-Kunde kannst du dein vorrätiges Wunschprodukt sofort zum Top-Preis mit nach Hause nehmen!“

Also genau so, wie es besagter Kunde getan hatte. Doch der angesprochene Mitarbeiter war wohl weniger begeistert von diesem Serviceangebot!