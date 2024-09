MediaMarkt und Saturn in NRW: Irre Entwicklung! Kunden staunen bei diesem Anblick Bauklötze

Schon seit 1990 gehen MediaMarkt und Saturn gemeinsame Wege. Seit 2017 gehören sie zum Konzern „Ceconomy“, einem Nachfolgeunternehmen von Metro. Und der Zusammenschluss hat Konsequenzen, wie immer mehr Kunden zu spüren bekommen.

Denn in NRW hält jetzt auch eine Entwicklung in Bezug auf MediaMarkt und Saturn Einzug, die Kunden zunächst stutzig machen dürfte. In gleich zwei NRW-Städten müssen sie sich jetzt an einen neuen Anblick gewöhnen.

MediaMarkt und Saturn: Änderungen in NRW!

Saturn ist schon bald Geschichte – zumindest, wenn man jetzt in die NRW-Stadt Lünen blickt. Statt dem orange-schwarzen Logo mit dem gleichnamigen Planeten, blicken Kunden bald nur noch auf den rot-weißen Schriftzug von MediaMarkt. Heißt: Aus Saturn wird schon bald MediaMarkt.

Lange müssen sich Kunden nicht mehr gedulden, bis es so weit ist. Schon nach dem Jahreswechsel steht die Änderung ins Haus, wie die „Ruhrnachrichten“ auf Nachfrage beim Elektronikhändler erfuhren. Elektronikfans werden ab voraussichtlich Januar wohl Bauklötze ob des Markenwechsels staunen. Aber nicht nur in Lünen geht man diesen Schritt.

NRW-Stadt steht in den Startlöchern

Auch in den Münster-Arkaden befindet sich Saturn gerade im Wandel zu MediaMarkt. Aktuell werden noch die letzten Artikel im orange-schwarzen Gewand verkauft. Schon ab Oktober soll hier MediaMarkt seine Türen für den Verkauf wiedereröffnen. Doch hat die Änderung am Schriftzug auch im Inneren Folgen?

In der NRW-Stadt Münster will man tatsächlich auch am Sortiment schrauben. Wie Christian Schöne, Filialleiter des Elektronikhändlers, gegenüber den „Ruhrnachrichten“ verriet, sollen die Abteilungen Computer, Hardware und Gaming modernisiert werden. Außerdem wolle man das Kopfhörer-Angebot nach vermehrter Nachfrage der Kunden vermehrt in den Fokus rücken. Reparaturen von Iphones und Samsung-Handys sollen künftig schneller ablaufen und zudem die Spielzeugabteilung vergrößert werden. Ob diese Veränderungen auch in Lünen bevorstehen, wird sich bei der Wiederöffnung von MediaMarkt in wenigen Monaten zeigen.