Saturn: Kunden erreicht Nachricht – mit weitreichenden Folgen?

Nike und Tiffany & Co., Disney und Pixar – oder auch Saturn und MediaMarkt. All diese Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie sind Teil eines „Markenzusammenschlusses“ (Brand Alliance oder Co-Branding). Dabei arbeiten zwei oder mehr Marken zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Meist ist dies eine Win-win-Situation – doch gilt das auch für Saturn? Nun macht eine Nachricht die Runde, die gravierende Folgen haben könnte.

Saturn: Bonusprogramm wird durch „MyMediaMarkt“ ersetzt

Schon seit mehreren Jahren gehören die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zu einem gemeinsamen Konzern. Bislang galt: zwei Namen, ein Konzern. Das Ziel war, einen Preiskampf zwischen den beiden Märkten zu vermeiden und den Preisvergleich zu ersparen.

Doch jetzt kommt es offenbar zur nächsten großen Änderung, denn immer mehr Saturn-Märkte verschwinden. So hat der Elektronikriese kürzlich massenhaft Post an seine Kunden verschickt. Darin wird mitgeteilt, dass das Bonusprogramm „MySaturn“ zum 11. Juni endet und durch „MyMediaMarkt“ ersetzt wird.

Zum Trost gibt es laut Bonuspunkte und exklusive Rabatte. Doch während die Kunden noch ihre Prämien einlösen, stellen sie sich die Frage: War’s das jetzt mit Saturn? Die Pressestelle schweigt sich laut „Bild.de“ aus und will sich erst nach dem 11. Juni äußern.

Filialen verschwinden aus Deutschland – erste Städte bereits betroffen

Fakt ist: Mit dem Aus von „MySaturn“ verliert der Name weiter an Sichtbarkeit. In Städten wie Hamburg, Köln, Hannover, Erlangen und Moers wurden die Märkte bereits heimlich, still und leise umgeflaggt – aus Saturn wurde MediaMarkt. Und laut internen Informationen will Ceconomy bis 2026 komplett auf MediaMarkt umstellen.

Ein Blick über die Grenze macht deutlich, was passieren könnte. In Österreich wurde die Marke Saturn bereits 2020 vollständig eingestellt.

Alle 50 Märkte wurden zu MediaMarkt. Ob der Elektronik-Riese auch in Deutschland verschwindet? Der Konzern schweigt – man kann also nur abwarten und die Lage beobachten.