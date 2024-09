MediaMarkt Saturn: Kunde versteht die Welt nicht mehr – „Ist ihnen einfach scheißegal“

Die Marken MediaMarkt und Saturn sind für viele Verbraucher die erste Adresse, wenn es um den Kauf von Technik geht. In über 400 MediaMarkt- und Saturn-Märkten sowie online gibt es vom Computer über die Kaffeemaschine bis zum Staubsauger zahlreiche attraktive Angebote.

Auch dieser Kunde ließ sich von einem Angebot auf deren Website überzeugen. Nachdem er sich das Angebot für einen neuen PC genauer angesehen hatte, beschloss er, zuzuschlagen. Doch als er den Karton öffnete, war es mit der Freude vorbei. Im Internet sucht er nun nach Hilfe.

MediaMarkt Saturn: Irreführende Werbung?

„Vor einigen Tagen habe ich ein Lenovo All-In-One PC vom MediaMarkt bestellt. Laut der Webseite von MediaMarkt verfügt dieses Modell eine integrierte NVidia-Grafikkarte, was ich sehr nützlich für meine Arbeit fand. Als ich aber den Computer bekommen habe, habe ich festgestellt, dass es um eine integrierte Intel-Grafikkarte handelt, also viel leistungsschwacher als erwartet“, berichtete der Kunde von der Enttäuschung auf der Plattform Reddit.

Nach einer kurzen Recherche fand er heraus, dass es zwei Varianten dieses Computers gibt, beide haben die gleiche Modellnummer, jedoch unterschiedliche Grafikkarte. Diese Option würde aber nirgendwo auf die Webseite von MediaMarkt Saturn stehen. Daraufhin wandte er sich an den Kundendienst und schrieb eine Beschwerde – „detailliert mit Screenshots, was auf der MediaMarkt-Webpage steht und was ich tatsächlich bekommen habe.“ Doch die Antwort war sehr dürftig, lediglich eine Bestätigung dessen, was er selbst herausgefunden hatte. „Entweder haben sie mein Problem gar nicht verstanden oder es ist ihnen einfach scheißegal“, fasste er die Reaktion zusammen.

Frage an die Community

Der Kunde von MediaMarkt Saturn ist verärgert, weil er auf einen Schlag eine große Summe für diesen Computer ausgegeben hat. Das Produkt, für das er sich entschieden hat, sei immerhin nicht angekommen, erklärte der Kunde und wandte sich mit der Frage, was er nun tun solle, an die Community auf Reddit. Auch andere Nutzer berichteten von Fällen, in denen die Informationen von MediaMarkt Saturn fehlten oder unklar waren.

Bei der Frage, was er nun tun solle, waren sich viele User einig. „Zurück mit dem Teil und fertig. Wenn da Nvidia-Grafikkarte draufsteht und es ist eine Intel, dann stimmt der gelieferte Artikel einfach nicht.“ Auch andere stimmten zu und empfahlen, den PC sofort zurückzuschicken. Schließlich habe er ein 14-tägiges Rückgaberecht. Andere rieten zu einem weiteren Gespräch mit dem Kundendienst. Ärgerlich ist die Sache aber auf jeden Fall!