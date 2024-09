Payback-Kunden baff: Große Änderung im Oktober

Punkte sammeln und sparen: Zahlreiche Verbraucher nutzen Payback bei ihren Einkäufen. Doch jetzt steht eine große Veränderung an. Schon im Oktober ist es so weit!

Egal ob beispielsweise im Super- oder im Drogeriemarkt: Payback-Punkte können Verbraucher an vielen Orten sammeln. Doch auch Payback geht mit der Zeit und macht seinen Kunden ab Oktober ein neues Online-Angebot. Wer also lieber im Internet statt in den Läden shoppt, der kommt bald auf seine Kosten.

Payback: Zuerst dürfen sich DIESE Kunden freuen

Neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise, die ab dem 1. Oktober 2024 gelten, geben einen Hinweis darauf, dass Payback Pay dann auch in Online-Shops verfügbar sein wird! Davon berichtet „Caschys Blog“.

Und zunächst dürfen sich dm-Kunden freuen: Dort wird die Funktion als erstes installiert. Wann sie dann auch auf Partnershops wie beispielsweise MediaMarkt oder Amazon ausgeweitet wird, steht noch nicht fest.

Nutzungsbedingungen für Payback Pay treten automatisch in Kraft

Du kannst dann deine gesammelten Payback-Punkte direkt für Online-Käufe einlösen. Wenn der Punktestand dabei nicht ausreicht, kannst du den restlichen Betrag mit einem anderen Zahlungsmittel begleichen.

Die neuen Nutzungsbedingungen für Payback Pay treten automatisch in Kraft – außer du widersprichst ihnen bis zum 30. September 2024. Das Problem: Widersprichst du den neuen Nutzungsbedingungen, dann kannst du Payback Pay nicht mehr nutzen.

dm hat weitere Aktion am laufen

Gute Nachrichten für alle dm-Kunden also, die zuerst auf den Geschmack des neuen Payback-Angebots kommen. Doch das ist nicht die einzige positive Nachricht für Verbraucher in diesen Tagen. Der Drogerie-Riese hat aktuell eine besondere Aktion am Laufen. Bis zum 30.09. bietet dm eine Aktion an, bei der man bei jedem Einkauf einen Coupon erhält. Diese Coupons kann man dann gegen Geschenke einlösen.