Rossmann holt neue Marke ins Sortiment – besonders SIE werden sich freuen

Rossmann-Kunden sollten jetzt besser weiterlesen. Das Unternehmen holt eine neue Marke ins Sortiment. Besonders Eltern werden sich darüber freuen.

Duschgel, Seife, Körpercreme: In erster Linie ist Rossmann für seine Drogerie-Produkte bekannt. Doch in den Filialen haben Kunden noch um einiges mehr an Auswahl. So kannst du dort beispielsweise Schreibwaren, Lebensmittel und Spielzeug kaufen.

Spielzeug-Marke kommt nach und nach in die Rossmann-Regale

Und letztere Abteilung ist jetzt um eine Marke reicher. Rossmann erweitert sein Sortiment und positioniert sich mittels einer neuen Eigenmarke im Spielwarenbereich. In den kommenden Wochen wird nach und nach die Marke Miniju in den Spielzeug-Regalen zu finden sein.

Die Produkte von Miniju sind speziell für Babys und Kleinkinder im Alter ab 0 bis 4 Jahren konzipiert und darauf ausgerichtet, „die Entwicklung der motorischen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung.

Hinweise auf der Verpackung

Die Spielzeuge von Miniju sollen Spielwerte wie Geschicklichkeit, Hören, Sozialverhalten, Sprache, Wahrnehmung, Sehen und Motorik fördern. Auf der Verpackung wird deutlich welche Fähigkeiten des Kindes durch das jeweilige Spielzeug gefördert werden.

„Die neue Rossmann-Marke bietet qualitativ hochwertige Spielwaren zu moderaten Preisen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch die Entwicklung von Kindern ab 0 bis 4 Jahren unterstützen. Die Produkte sind sorgfältig ausgewählt und nach den höchsten Standards geprüft, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Babys und Kleinkinder gerecht werden“, heißt es weiterhin.

Sortiment wird ständig erweitert

Das Startsortiment von Miniju umfasst unter anderem Steckfiguren, Handpuppen und Mini-Autos, wobei das Sortiment kontinuierlich erweitert wird.