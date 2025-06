Ein Saturn nach dem anderen verschwindet – Kunden verstehen die Welt nicht mehr

In mehreren deutschen Städten wird die Marke Saturn zunehmend durch Media Markt ersetzt. Es gibt immer mehr Fälle, bei denen Saturn-Märkte schließen und am selben Standort Media Markt eröffnet wird. Beispiele dafür finden sich in Nordrhein-Westfalen, etwa in Köln, Aachen, Neuss und Hilden.

Kein Wunder – schließlich gehören beide Ketten ja zusammen zur „MediaMarktSaturn Retail Group GmbH“ unter dem Schirm des Konzerns „Ceconomy“.

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Saturn-Filialen in Deutschland stark verringert, wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet. Laut Ceconomy gibt es inzwischen nur noch 87 Saturn-Märkte, während Media Markt mittlerweile über 300 Filialen zählt. Seit Jahresbeginn wurden 14 Saturn-Standorte in Media Märkte umgewandelt. Weitere Umwandlungen sind geplant.

Saturn als Marke verändert sich

Ceconomy erklärt, dass Kunden angeblich kaum Unterschiede zwischen Saturn und Media Markt wahrnehmen. Daher investiert das Unternehmen verstärkt in eine Modernisierung seiner Märkte. „Es ist zutreffend, dass wir in diesem Zuge einige Saturn-Märkte als Media Markt wiedereröffnet haben und dies auch weiterhin tun“, sagt die Konzernsprecherin.

Die genaue Anzahl der verbleibenden Saturn-Standorte bleibt unklar. Ceconomy betont jedoch, dass Saturn weiterhin ein essenzieller Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibt. Kunden bemerken kaum Unterschiede zwischen den beiden Marken, da Sortimente, Werbung und Angebote fast identisch sind. Auch die Bonusprogramme beider Marken werden bald zusammengeführt, erklärt die „Wirtschaftswoche“ berichtet

Keine Filialen mehr im Ausland

Im europäischen Ausland existiert Saturn nicht mehr. Dort wurde die Marke in vielen Ländern, darunter Österreich und Belgien, vollständig durch Media Markt ersetzt. Ceconomy betreibt insgesamt über 1000 Märkte in elf Ländern, die meisten unter dem Namen Media Markt.

Saturn blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die erste Filiale eröffnete 1961 in Köln. Media Markt folgte 1979 in München. 1990 übernahm Media Markt seinen Konkurrenten Saturn, und beide Marken gehörten später zur Metro AG. Seit 2017 sind sie Teil der eigenständigen Ceconomy-Gruppe.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.