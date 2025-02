Lidl-Kunden stellen Mitarbeiter Frage – die Reaktion folgt sofort

Wenn Lidl-Kunden eine Frage an die Mitarbeiter richten, dann erhoffen sie sich in der Regel schnell eine Antwort zu bekommen. Denn wer gerade auf der Suche nach einem Produkt ist, hat selten Lust, danach lange Ausschau zu halten. Vor allem, wenn man den Einkauf noch vor der Arbeit oder mal eben in der Mittagspause erledigen will.

Doch wenn die Kunden des Discounter-Riesen ab sofort einen der Lidl-Angestellten in ihrer Filiale ansprechen, könnte ihnen jetzt schneller geholfen werden, als sie gucken können.

Lidl sorgt mit Neuerung für Furore

Der Grund für die schnellere Reaktionsfähigkeit der Mitarbeiter: Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, stattet Lidl seine Angestellten jetzt mit KI-gestützten Headsets aus. Damit will die Unternehmenskette Arbeitsabläufe optimieren.

Doch wie funktioniert das neue technische Gadget? Die neuen Headsets sollen auf dem Sprachassistenten „Lidl Instore Voice Assitant“, kurz Liva, basieren, der schnellere Reagieren möglich macht. So können Mitarbeiter intern schneller kommunizieren und die Kassen steuern. So erhalten Kunden deutlich schnellere Auskünfte zu Artikeldaten und Lagerbeständen.

Auch HIER kommt KI zum Einsatz

Für die neue Innovation soll Lidl laut „Lebensmittel Zeitung“ jetzt sogar den Reta Award erhalten haben. Aber Lidl ist in Sachen technische Innovationen nicht alleine im Einzelhandel unterwegs.

Denn auch Mediamarkt-Saturn nutzt einen KI-gestützten Sprachassistenten. Hier wurde der sogenannte Voice Buddy für Verkaufsmitarbeiter entwickelt. Die Drogeriekette Rossmann setzt dagegen Künstliche Intelligenz zu Live-Übersetzung in ihren Lagern ein.