Lidl geht komplett neue Wege – HIER können Kunden über TikTok einkaufen

Lidl hat eine irre Idee in die Tat umgesetzt. Stadt die eigenen Produkte weiter über die Filialen vor Ort zu verkaufen, hat sich der Discounter nun eine andere Plattform zunutze gemacht und vertreibt seine Artikel darüber. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen gewöhnlichen Onlineshop.

Stattdessen können Kunden jetzt sogar bei TikTok Produkte von Lidl kaufen. Ist das eine einmalige Sache oder plant der Discounter, sich über die Social-Media-Plattform neu Kundenkreise zu erschließen?

Lidl verkauft exklusiv über TikTok

Die enttäuschende Nachricht zuerst: Hierbei geht es nur um Lidl in Großbritannien und nicht in Deutschland. Hierzulande kann man über TikTok noch nichts kaufen, in den USA, Asien oder Großbritannien allerdings schon länger. Hier wagt der Discounter nun als erster seiner Art den Vorstoß und bringt eine exklusiv auf TikTok erhältliche Produktreihe heraus.

Kunden können über den offiziellen TikTok-Shop seit Donnerstag (20. Februar) limitierte Protein-Produktpakete erwerben. Für den Preis von fünf Pfund – umgerechnet sechs Euro – bekommen sie Pulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen von „IronMaxx“, Pfannkuchen, Flapjacks, Riegel oder sogar Erdnussbutter mit Protein.

Lidl-Kunden in Deutschland gehen leer aus

Die Bundles sollen einen Wert von 30 Pfund (36 Euro) haben und ihnen liegen als Bonus noch Mikrofaserhandtücher und Fitnessbänder mit Lidl-Logo bei, zudem 25-Prozent-Coupons für die Lidl Plus-App. Diese können sie beim Kauf von Protein-Produkten in den Märkten einlösen. Alle Erträge aus den Verkäufen bei TikTok gehen im Übrigen an die Wohltätigkeitsorganisation National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).

Und jetzt der zweite Dämpfer, diesmal auch für die britische Kundschaft. So heißt es in einer Ankündigung des Discounters: „Es handelt sich um eine kleine Werbeaktion zur Unterstützung des neuen erweiterten High-Protein-Sortiments von Lidl GB und nicht um ein umfassendes oder dauerhaftes E-Commerce-Angebot“.