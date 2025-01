Rewe-Kunde kann nicht fassen, was er an der Fleischtheke erlebt – „So ein Scheiß“

Wer sich Fleisch, Käse oder Fisch bei Supermärkten wie Rewe & Co. kaufen will, hat oft die Wahl – entweder die abgepackte Ware aus dem Kühlregal einstecken oder direkt an der jeweiligen Frischetheke bestellen. Auf den Plausch mit den dortigen Mitarbeitern und die teils erweiterten Auswahlmöglichkeiten – und natürlich auf die Gratis-Scheibe Fleischwurst für die Kinder – wollen viele Kunden nicht verzichten.

Zudem punktet die Fleischtheke oft mit Zusatzleistungen. Leberkäse, Frikadellen oder Würstchen können vor Ort auch direkt im Brötchen gekauft werden – als herzhafter Snack zwischendurch. Natürlich inklusive Senf oder Ketchup. Doch gerade bei diesem Angebot fielen einem Rewe-Kunden kürzlich die Augen aus dem Kopf.

Rewe-Kunde erlebt Änderung an Frischetheke

Im Social-Media-Forum „Reddit“ schilderte der Kunde von seinem Erlebnis, als er sich an der Fleischtheke ein „Fleischkäsweckle“ kaufen wollte – anhand dieser Bezeichnung für ein Brötchen mit Leberkäse lässt sich schließen, dass der Kunde womöglich aus dem südlichen bis südwestlichen Teil der Bundesrepublik stammt.

So oder so: Ende 2024, so erzählt der Kunde, hätten die Mitarbeiter an der Rewe-Fleischtheke einfach eine Ketchupflasche der hauseigenen Marke „ja!“ bereitstehen gehabt, um damit die bestellten Leberkäse-Brötchen der Kunden je nach Wunsch zu garnieren. Gratis, wohlgemerkt! Doch das habe sich mit dem Jahreswechsel geändert.

Aufpreis für Senf und Ketchup

„Jetzt gibt es das nicht mehr“, wütet der Kunde auf Reddit. „Jetzt sind da diese kleinen Plastiktüten mit zehn Milliliter Ketchup drin, die sie dir mitgeben wollen, aber nur für 20 Cent Aufpreis pro Stück. So ein Scheiß.“

Und der Kunde ist nicht alleine mit seiner Wut. Unter seinem Reddit-Beitrag geben ihm viele User in den Kommentaren Zuspruch. „Diese Tüten sind die größte Frechheit. Sobald ich weiß, dass die angeboten werden, meide ich den Metzger, Imbiss oder das Restaurant“, schimpft beispielsweise ein Nutzer. Andere versuchen dagegen, zu beschwichtigen und verweisen auf den nach wie vor recht günstigen Preis für ein Leberkäse-Brötchen.

Aber was sagt Rewe selbst dazu? Unsere Redaktion hat beider Supermarkt-Kette angefragt – und als Antwort erhalten, dass es sich „um eine marktindividuelle Entscheidung handelt“, die man nicht weiter kommentieren könne.

Immerhin: Das klingt zumindest so, als ob kein Kunde befürchten muss, dass der Aufpreis für Senf oder Ketchup bald als gängige Praxis deutschlandweit an den Rewe-Fleischtheken eingeführt werden soll.