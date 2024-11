MediaMarkt: XXL-Black-Friday-Überraschung – Kult-Klassiker kommt zurück

Der größte Schnäppchen-Tag des Jahres, vielen besser bekannt als Black Friday, steht wie alle Jahre wieder vor der Tür. Am letzten Freitag des Novembers – in diesem Jahr also am 29. November – ist es endlich soweit und auch die letzten Händler geben ihre Produkte zu satten Rabatten raus. Darunter mittlerweile nicht nur Tech-Firmen wie MediaMarkt und Saturn, sondern auch Discounter wie Lidl.

Ausgerechnet MediaMarkt schockiert aber in diesem Jahr anlässlich des Black Fridays mit einem Angebot, das es so schon lange nicht mehr gab. Denn das Unternehmen bringt ausgerechnet ein Kult-Produkt zurück, das Kinder der 90er in liebevoller Erinnerung behalten haben.

MediaMarkt sorgt für Schnappatmung

Als Nintendo im Jahr 1989 den ersten Game Boy auf den Markt brachte, brach für viele eine neue Ära an. Das kleine graue Gerät mit dem kleinen grünen Display und den roten und grauen Knöpfen war von dort an aus vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Viel Zeit wurde hier in Spiele wie Super Mario oder Pokémon gesteckt.

Mittlerweile wird das Kult-Spielzeug nicht mehr offiziell verkauft und nur noch unter Sammlern gehandelt. Dem will MediaMarkt jetzt aber ein Ende setzen – und bringt den originalen Game Boy wieder zurück in die Geschäfte. Aber es gibt einen Haken.

MediaMarkt-Kunden müssen schnell sein

Denn modernen Geräten wie der PS5 wird jetzt kurze Zeit die Show gestohlen. Wer einen der begehrten Game Boys haben will, sollte aber nicht lange überlegen. Denn nur zum Black Friday bringt MediaMarkt den Gaming-Klassiker jetzt zurück in seine Filialen – und das zu einem unschlagbaren Preis.

Für gerade mal 177,95 Euro können Kunden den Nintendo Gameboy Classic jetzt kaufen, natürlich mitsamt Kultspielen wie Mario Kart und Mario & Sonic. MediaMarkt-Kunden sollten sich am Freitag also besser den Wecker stellen!