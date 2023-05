Media Markt: Irre Aufnahmen im Laden! Erotisches Video von Mitarbeiterin geht viral – „Herrlich!“

Wer an Media Markt denkt, dem kommen wohl als erstes Sachen wie Fernsehgeräte, Spielekonsolen oder Smartphones in den Sinn. Doch ein Video, das jetzt in einer Filiale des Elektronikmarkts gedreht wurde, dreht sich so gar nicht um die Artikel.

Stattdessen zeigen die Aufnahmen eine Mitarbeiterin von Media Markt, die sich erotisch vor der Kamera räkelt. Zum Song „Car Wash“ von Christina Aguilera schwingt sie die Hüften – und sorgt bei Kunden für Sprachlosigkeit, wie die zahlreichen Reaktionen auf das Video zeigen.

Media Markt: Video zum Vatertag geht viral

Ausgerechnet zum Vatertag soll das sexy Video auf „Tik Tok“ gepostet worden sein, wie die Video-Caption und der Ansager der vermeintlichen Media-Markt-Mitarbeiterin verraten. „Liebe Daddys und Jungs mit Bollerwagen – passt auf! Unser Special für euch“, trägt sie breit grinsend vor der Kamera vor. Mit einem Putzeimer und einem Schwamm bewaffnet, können Zuschauer direkt erahnen, was gleich folgt.

+++ Media Markt und Saturn kündigen Hammer an – auf Kunden kommt DAS zu +++

Und tatsächlich: Nur eine Sequenz später hat sich die junge Frau ihrer Sweatshirt-Jacke, auf deren Arm das Logo des Elektronikhändlers zu erahnen ist, entledigt. Hinter einem Schild, auf dem „Media Car Wash“ zu lesen ist und zwischen Bobby Cars für Kinder, startet die vermeintliche Mitarbeiterin mit ihrer Performance. Die Hüften schwingend macht sie sich mit dem Schwamm nass, gleitet lasziv zu Boden und scheint sichtlich Spaß an der Aktion zu haben.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Dieses Media Markt-Video ging nicht nur auf Tik Tok viral.

Doch nicht nur die Mitarbeiterin hat ihren großen Auftritt in dem rund 28 Sekunden langen Clip. Auch ihre Kollegen mussten ran. In der nächsten Sequenz sitzen drei von ihnen auf den Bobby Cars und zeigen mit Daumen nach oben und (bis auf einen) mit einem breiten Grinsen begeistert ist über das erotische Tänzchen. Dann rollen sie durch die Gänge davon.

Kunden sind sichtlich irritiert

Und die Kunden? Die halten mit ihrem Resümee zum Clip nicht lange hinterm Berg. Während die einen das erotische Video von Media Markt feiern und Kommentare wie „Herrlich“ oder „Kreative Werbung“ hinterlassen, will ein anderer etwa wissen, wo der Markt zu finden ist.

Weitere News:

Bei wiederum anderen siegt dagegen die Fassungslosigkeit. So hat ein Mann, der das Video bei Twitter geteilt hat, eine schlimme Vermutung: „Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Unternehmenskommunikation von Media Markt nicht weiß, was in ihrer Ansbacher Filiale so läuft.“

Dem widerspricht aber eine andere Nutzerin: „Würde mich eigentlich sehr wundern. Das Ding geht auf Tiktok seit Wochen steil, das Team ist schon öfter live gegangen etc. Glaube fast eher, da steht ein zentraler PR-Beauftragter mit heruntergeklappter Kinnlade vor Tiktok und ist sich nicht sicher, ob vor oder zurück.“

Wessen Idee der erotische Clip tatsächlich war, wird wohl auf ewig das Geheimnis von Media Markt bleiben. Ob auch andere Filialen auf den Trichter kommen und bald mit ähnlichen Clips im Netz auftauchen werden, das bleibt wohl abzuwarten.