Media Markt: Elektro-Geräte per Lieferando bestellen! Irres Konzept geht an den Start

Einmal ein Handy-Ladekabel, bitte! Lieferando kennt man ja eigentlich als Essenslieferant. Via App lässt sich innerhalb kurzer Zeit das Essen auswählen und liefern. Jetzt aber weitet der Essenslieferdienst seinen Service aus – und bringt Elektrogeräte von Media Markt an Kunden!

Das teilte der Lieferando-Mutterkonzern Just Eat Takeaway am Mittwoch (10. Mai) mit. Künftig sollen die Fahrer innerhalb des Berliner Rings in rund 35 Minuten Elektro-Produkte von Media Markt nach Hause liefern können. Irre: die Bestellungen laufen über die gewohnte Lieferando-Plattform!

Media Markt: Irres Konzept! Elektro-Geräte per Lieferando bestellen?

Die Geräte liegen in speziellen Warenlagern von Lieferando. „Die Produktauswahl umfasst zum Start rund 100 Kleingeräte und Zubehör, das oft spontan benötigt wird: von Smartphone- und Computerequipment über Audio- und Home Entertainment-Gadgets bis hin zu kompakten Markengeräten für die Küche oder das Bad“, heißt es von Lieferando.

Gegenüber dieser Redaktion sagte Lieferando-Sprecher Oliver Klug, dass das Pilotprojekt je nach Resonanz mehrere Monate dauern würde: „Es ist ein Pilotprojekt und wird sicherlich mehrmonatig laufen. Aktuell läuft es nur in Berlin. Jetzt ist erstmal die Nachfrage entscheidend dafür, wie lange das Ganze laufen.“

Pilotprojekt zunächst nur in Berlin

Ist es denn denkbar, dass die Lieferung von Elektro-Geräten auch auf andere Städte erweitert wird – sofern die Resonanz in Berlin positiv ist? „Das wäre dann schrittweise vorstellbar. Wir haben aber noch keinerlei Pläne dafür und warten ab, wie es in Berlin läuft“, so Kluge weiter.

Welche anderen Großstädte Deutschlands ins Visier von Lieferando rücken, ist ebenfalls völlig unklar. Der Sprecher weist aber hin: „Es müsste schon eine Stadt sein, in der wir als Lieferando eine eigene Flotte hätten.“ Das wäre in Bezug auf das bevölkerungsreichste Bundesland NRW zumindest in Köln der Fall…