Media Markt und Saturn kündigen Hammer an – auf Kunden kommt DAS zu

Wer einen Föhn braucht, geht zu Media Markt, wer einen neuen Fernseher sucht, wird bei Saturn fündig und wer ein Auto kaufen will, geht ins Autohaus – oder einfach auch zu Media Markt und Saturn.

Die Elektromärkte, die durch die Ceconomy AG vereint sind, wollen ihr Angebot für Media Markt- und Saturn-Kunden erweitern und das bringt nicht nur Elektroautos mit sich, sondern auch ein ganz neues Markt-System. Auf Nachfrage dieser Redaktion legt der Konzern seine Pläne offen und wird dabei konkret.

Media Markt und Saturn planen Neuerungen

Ceconomy-Chef Karsten Wildberger hatte bereits gegenüber der „Wirtschafts Woche“ verraten, dass man an einem Auto-Angebot für Deutschland arbeite. Im Ausland werden bereits Elektro-Autos über die Märkte verkauft, hierzulande fehle es bislang allerdings noch an Kooperationspartnern.

Ein weiteres Thema: Neue Märkte mit ganz neuem Design und Funktionalität. Kleiner werden die neuen Ladenlokale und auch das Sortiment ändert sich. „Nach dem Motto ‚Wir sind da, wo unsere Kunden sind‘ dienen die Märkte im Smart-Format als Anlaufpunkte in Innenstädten. Hier haben die Kunden Zugriff auf das gesamte Produkt- und Service-Angebot. Jeder Smart Store verfügt über ein sorgsam selektiertes Sortiment vor Ort. Zudem kann von hier aus jederzeit das vollständige Online-Angebot abgerufen werden. Und online bestellte Produkte stehen im Markt zur Abholung bereit“, so die offizielle Antwort zu den geplanten Änderungen.

++ MediaMarkt und Saturn wagen neuen Schritt – bei diesem Angebot werden vor allem SIE sich freuen ++

Markt-System orientiert sich an Vorreitern

Damit orientiere man sich an Filialen aus dem Ausland, wie in den italienischen Städten Rom oder Turin, in denen es solche Märkte bereits gibt. „Mit dem Xpress-Format spricht Media Markt und Saturn vor allem jene Kunden an, für die das einfache, bequeme Einkaufen in unmittelbarer Nähe zum Wohnort im Vordergrund steht. Auf rund 900 Quadratmetern profitiert der Kunde von der Verfügbarkeit der Media Markt- und Saturn-Produkte und -Dienstleistungen bei einem Handelspartner oder einem Nahversorger-Zentrum „um die Ecke“.

Mehr News:

Genaue Angaben zu der geplanten Anzahl der Läden oder einem konkreten Eröffnungszeitpunkt können bislang noch nicht gemacht werden.