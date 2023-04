Media Markt und Saturn planen Änderung in Filialen – Kunden müssen sich jetzt umstellen

Krasse Änderung! Media Markt und Saturn sind seit der Fusion ein Unternehmen. Doch klar ist, dass die ehemaligen Kundenmagneten einiges ändern müssen, um gegen die übermächtigen Online-Shops für Smartphones, Laptops und andere Elektronik eine ernste Chance zu haben.

Jetzt will die Elektromarkt-Kette einen weiteren Schritt gehen, um modernere Läden zu bieten. Und wenn diese Pläne stimmen, müssen sich Kunden ziemlich krass umstellen. Denn wie das Fachportal „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, soll man einen konsequenten Mobile-First-Ansatz verfolgen!

Media Markt und Saturn: Änderung in Filialen

Doch wie sieht diese Mobile-First-Taktik konkret aus? Für fast jedes Aufgabengebiet soll es eine App geben, die Mitarbeiter per Diensthandy nutzen können. Gegenüber dieser Redaktion erklärte eine Sprecherin von Media Markt und Saturn: „Damit können die Fachberater bei Kundenanfragen direkt am Verkaufsregal sämtliche Produktinformationen online abrufen. Auch Produktvergleiche und die Prüfung der Warenverfügbarkeit sind damit ebenso möglich wie Preisvergleiche.“

++ Media Markt und Saturn kündigen Hammer an – auf Kunden kommt DAS zu ++

Und weiter: „Online-Bestellungen sind dank der App direkt am Verkaufsregal möglich ohne eine direkte Kommunikation mit der Logistik. Die Zeitersparnis liegt bei zwei Minuten und 40 Sekunden pro Vorgang. Die gewonnene Zeit kann dann beispielsweise für die Kundenberatung genutzt werden.“

Kunden müssen sich komplett umstellen

Spektakulär auch: Kunden sollen die Möglichkeit haben, direkt am Regal für eine Ware zu bezahlen – es ist also kein Gang an die Hauptkassen nötig. So zumindest in der Theorie von Media Markt und Saturn. Die Sprecherin erläutert: „Die App soll mit einer Art Kassenfunktion erweitert werden, damit Kunden direkt beim Mitarbeiter am Regal bezahlen können. Diese Funktion ist gerade in der Entwicklung und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in den ersten Pilot-Märkten in Deutschland getestet.“

Mehr News:

Und wenn diese Tests erfolgreich verlaufen, wird sie flächendeckend in allen Filialen ausgerollt. Bleibt abzuwarten, ob die Pläne letztlich auch konsequent eingeführt werden – oder ob es sich dabei „nur“ um theoretische Pläne handelt und dabei bleibt…