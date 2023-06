„Früher war alles besser“ – ein Satz, den man für gewöhnlich von seinen Großeltern hört, fällt zuletzt erstaunlich häufig unter Kunden von McDonald’s.

Die einen beschweren sich über neue Rezepturen bei den Burgern (hier alle Infos zu den neuen Burgern). Die anderen kommen mit den neuen Bechern und Trinkhalmen nicht zurecht (hier die Einzelheiten). Und jetzt haben einige Kunden von McDonald’s auch noch Probleme mit dem Spielzeug in den Happy Meals.

McDonald’s-Kunden von Spielzeug enttäuscht

„Liebes Team von McDonald’s“, schreibt ein Kunde auf der Facebook-Seite des Fast-Food-Riesen: „Wieso bietet Ihr kaum noch gutes Spielzeug im Happy Meal an? Vor langer langer Zeit war das noch anders. Schade!“

Eine andere Kundin sieht das ähnlich. „Ich finde es langsam unmöglich bei McDonald’s“, schreibt sie: „Es gibt keine Strohhalme mehr, und Servietten werden auch nicht mehr gegeben. Die Wraps sind im letzten halben Jahr auch geschrumpft. Und für Kinder gibt es nur noch „Quatsch“ in den Tüten, nicht so wie früher. Da gab‘s schöne Spielzeuge, die man gern gesammelt hat. Ich bin von McDonald‘s leider nicht mehr überzeugt.“

Spielzeug von McDonald’s in der Kritik

Und auch der nächste Kunde kann wegen des Spielzeugs bei McDonald’s nur noch mit dem Kopf schütteln: „Wann kommt eigentlich mal wieder anständiges Spielzeug? Oder kommt jetzt nur noch dieser Papp-Schrott, mit dem kaum jemand was anfangen kann!? Dieses Papp-Spielzeug ist grausam. Es ist sicher im Einkauf billig, aber die Kinder können damit nix anfangen. Wo ist das gute, alte Spielzeug hin, was noch Spaß gebracht hat?“

Mehr Themen:

Andere Kunden halten dagegen. Sie weisen darauf hin, dass es zum Beispiel erst vor Kurzem hochwertige Spielzeug-Figuren der Marke Schleich im Happy Meal gegeben habe. Andere Kunden merken zudem an, dass McDonald’s ein Fast-Food-Restaurant ist und sich dementsprechend auf die Zubereitung von Mahlzeiten spezialisiert hat – und weniger auf die Produktion von Spielzeug. „Wer Spielzeug will, sollte in den Spielwarenladen gehen und nicht zu McDonald’s“, schreibt eine Kundin, und ein anderer Kunde meint: „Anständiges Spielzeug gibt es im Spielzeugfachhandel.“