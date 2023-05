McDonald’s mit größer Neuerung – ob den Kunden DAS gefallen wird?

Jetzt geht McDonald’s einen neuen Weg! Der Fast-Food-Riese gehört weltweit zu den beliebtesten seiner Art, bringt auch in Deutschland in aller Regelmäßigkeit Neuerungen für die Kunden. Jetzt macht McDonald’s aber einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit – und nimmt konsequent Einwegplastikdeckel für ALLE Getränke vollständig aus dem Sortiment!

Die Neuerung soll in den nächsten Wochen sukzessive in allen McDonald’s-Filialen in Deutschland eingeführt werden. Sie gilt für alle Kalt- und Heißgetränke. So will der Konzern jährlich mehr als 560 Tonnen Plastik einsparen. Es wird dafür ein neues Modell eingeführt. Ob das den Kunden gefallen wird?

McDonald’s mit größer Neuerung

Wie McDonald’s mitteilt, werden Bestellungen zum Mitnehmen mit einem neuen Papierdeckel versehen, der eine Öffnung zum Trinken hat. Gäste erhalten ihre Softgetränke künftig auch ohne Papiertrinkhalm. Auch mit dieser Maßnahme wollen die Amerikaner Rohstoffe sparen – rund 430 Tonnen Papier jährlich. Und auch die letzten Einwegplastikbecher für beispielsweise Iced Coffee Shakes werden durch den Papierbecher ersetzt, erhalten einen speziellen Kuppeldeckel aus Papierfasern.

Diese Umstellungen sollen schrittweise eingeführt werden. Diana Wicht von McDonald’s Deutschland erklärt: „Bei McDonald’s wollen wir immer besser werden und haben dafür bereits vieles getan. Dabei ist es unsere Aufgabe, es unseren Gästen so einfach wie möglich zu machen, ein Teil der Lösung zu sein. Ein wichtiger Schritt ist für uns die Umstellung von Plastik auf Papier, um Wertstoffkreisläufe zunehmend schließen zu können.“

Ob Kunden das gefallen wird?

Seit 2019 startete McDonald’s nach eigenen Angaben eine Nachhaltigkeitsstrategie, hat dafür eine eigene Verpackungs-Roadmap ins Leben gerufen. Ob Kunden aber diese Neuerung gefallen wird?

Immerhin empfanden viele Kunden die Papierstrohhalme als problematisch, sind sie doch weniger stabil als Strohhalme aus Plastik und knicken manchmal beim Trinken ungünstig ab. Es bleibt abzuwarten, wie der neue Nachhaltigkeitsschritt angenommen wird…