McDonald’s will mit Mega-Burger aus dem Tief – Experten sind entsetzt! „Falsche Richtung“

Das große gelb leuchtende „M“ erkennen viele bereits aus einiger Entfernung. Während Kinder darauf hin meist anfangen zu quengeln und mit der „Wir haben noch Brot zuhause“-Antwort abgespeist werden, verschlägt es einige Erwachsene nach einem langen Tag dann doch in die einladenden McDonald’s-Pforten. Meist haben Fastfood-Liebhaber nach einem späten Konzertbesuch, während einer langen Autofahrt oder einem ausgiebigen Arbeitstag keine Lust mehr, frisch zu kochen oder das nötige Proviant schlichtweg vergessen und kehren dann bei dem Fastfood-Giganten noch zur späten Stunde ein.

Aktuell hat McDonald’s jedoch mit einem kleinen Tief zu kämpfen. Der Grund? Die Inflation der vergangenen Monate hat in dem ein oder anderen Geldbeutel ein Loch hinterlassen und die Bereitschaft der Menschen, auswärts zu essen, ging stückweise zurück. Mit einem Mega-Burger will die Fastfood-Kette dem nun entgegenwirken. Ob das wirklich so gut ankommt?

McDonald’s geht mit XXL-Burger an den Start

Für kleines Geld sollen Kunden bei McDonald’s nämlich künftig eins: Richtig satt werden. Wem dazu ein gewöhnlicher Hamburger oder die große Portion Pommes nicht reichen, der kann künftig auf den neuen Mega-Burger, den sogenannten „Big Arche“ zurückgreifen. Dieser besteht dann aus zwei Rindfleisch-Patties „perfekt geschichtet mit schmelzendem Käse, knusprigen Toppings und einer würzigen McDonald’s-Soße“, wie es der Vorsitzende und CEO von McDonald’s, Chris Kempczinski, im Rahmen einer Pressekonferenz beschreibt.

Und das soll wirklich satt machen? Immerhin: Der Mega-Burger soll wohl 1.065 Kalorien innehaben und damit zumindest annäherend den Großteil des Kalorienbedarfs eines erwachsenen Menschen decken. Mit Pommes und einem großen Getränk dazu könnte der McDonald‘-Besuch einige Mahlzeiten ersetzen. Doch genau in dieser Hinsicht schlagen Experten derzeit Alarm.

Experten blicken sorgenvoll auf die Kalorien

Der Riesen-Burger sei stark verarbeitet und der hohe Fettgehalt kann langfristig für einen zu hohen Cholesterin-Spiegel sorgen und damit einhergehende Herzerkrankungen verursachen. „Es gibt wirklich keinen Grund für ein Menü, das 1.065 Kalorien enthält“, erklärt die Sporternährungsberaterin Melissa Boufounos gegenüber dem englischsprachigen Medium „Fortune“. „Für mich ist dieser Burger ein Schritt in die falsche Richtung“, erklärt sie weiter.

Ob der XXL-Burger künftig weltweit angeboten wird, entscheidet sich nach einer ausführlichen Testreihe, die zunächst in ausgewählten Standorten durchgeführt wird. Dazu gehören unter anderem Kanada und Portugal. Ob McDonald’s es damit tatsächlich schafft, Kunden zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten.