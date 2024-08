McDonald’s muss reagieren – Kunden laufen in Scharen davon

Ob nach einem mehrstündigen Konzert, im Anschluss an einen zu langen Arbeitstag oder während einer ausgedehnten Autofahrt – wer plötzlich Heißhunger verspürt und im Auto sitzt, der fackelt in der Regel nicht lange und fährt auf direktem Wege zu McDonald’s. Die Fastfood-Kette lockt regelmäßig hungrige Besucher in die McDrive-Schleuse oder ins Restaurant und versorgt sie mit Burgern, Pommes und jeder Menge Kaltgetränken.

Besonders beliebt sind die nicht ganz so gesunden Speisen jedoch speziell bei einer Personengruppe: bei Kindern. Kein Wunder, denn zu den Leckereien in kleinen Portionen gibt es für die kleinen Gäste meist ein Spielzeug mit dazu. Doch nun scheint es so, als stünden McDonald’s weniger rosige Zeiten bevor.

McDonald’s-Kunden werden von Angeboten überrascht

Die Inflation der vergangenen Jahre macht sich zunehmend auch im Portemonnaie der McDonald’s-Kunden bemerkbar. Die Konsequenz? Weniger Menschen gingen zuletzt auswärts essen und genau dieses Phänomen bekommt nun auch der Fastfood-Gigant zu spüren. „Die weltweiten Umsätze von McDonald’s sind im zweiten Quartal dieses Jahres zum ersten Mal seit fast vier Jahren gesunken“, heißt es dazu in einem Bericht vom Schweizer Nachrichtenportal „Watson“.

McDonald’s musste daraufhin reagieren und führte schließlich Ende Juni in den USA eine 5-Dollar-Mahlzeit ein. So sollen auch wieder Kunden in die Filiale gelockt werden, die aufgrund ihres geringen Einkommens zuletzt vermehrt zuhause gegessen haben. Im sogenannten „Meal Deal“ gibt es für einen limitierten Zeitraum einen doppelten Hamburger mit Nuggets, Pommes und Getränk oder die Variante mit einem Chicken Burger für nur fünf Dollar.

Doch das vergünstigte Angebot in den USA soll längst nicht alles sein, um dem leichten Abwärtstrend entgegenzuwirken. Weitere Aktionsangebote und vor allem neue Menüpunkte sollen auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern wieder neuen Schwung reinbringen und ehemalige McDonald’s-Kunden zurückholen.