McDonald’s oder Burger King? Bei der Frage landen selbst die besten Freunde in einen erbitterten Streit. Fakt ist jedoch, dass McDonald’s laut Umfragen in Deutschland die beliebteste Fastfood-Kette ist. Und auch in den USA gehört das goldene „M“ zu der Top-Adresse für schnelle und leckere Burger. Trotzdem: Konkurrenten wie Burger King und Five Guys sind auf der Überholspur. Deshalb hat sich McDonald’s einige Maßnahmen überlegt.

Fastfood-Liebhaber stehen nun vor einer echten Burger-Revolution. Der Fast-Food-Gigant überarbeitete nach nahezu 70 Jahren seine Klassiker. Kunden werden die Änderungen wohl sofort bemerken. Oder etwa nicht?

McDonald’s mit Burger-Änderung: Das soll anders werden

Ziel der beliebten Kette ist es, die Burger noch saftiger und frischer zu machen. Die Zutatenliste selbst bleibt von den angekündigten Änderungen jedoch unberührt. Die Änderung sieht vor, dass die rohen Fleischbratlinge nicht mehr zu acht, sondern nur noch zu sechs auf den Grill geworfen werden. Außerdem sollen die Zwiebeln, die bisher roh auf den Burger kamen, mit gebraten werden, was für zusätzlichen Geschmack sorgen soll.

Auch die Aufbewahrung der Salatblätter soll sich ändern. Um die Frische zu garantieren, sollen diese zukünftig in kleineren Behältern aufbewahrt werden. Und der Käse, der auf den Cheeseburgern landet, wird nun vor dem Braten auf Raumtemperatur erwärmt.

Nichtige Änderungen oder der große Paukenschlag?

Eine auf den ersten Blick zugegebenermaßen ziemlich kleine Änderung. Doch nach eigenen Angaben soll es sich um die größte Veränderung seit mehreren Jahrzehnten handeln. McDonald’s reagiert damit wohl auf den wachsenden Konkurrenzdruck. Denn obwohl das Schnellrestaurant mit dem goldenen M immer noch zu den beliebtesten Fastfood-Ketten zählt, hagelte es in letzter Zeit immer mehr Kritik. Für die einen ist es zu teuer, für die anderen schmecken alle Burger gleich und viele bemängeln, dass es in Deutschland zu wenig vegane Produkte gibt. Konkurrent Burger King hat hier eindeutig die Nase vorn.

Ob die geplanten „riesigen“ Veränderungen den gewünschten Erfolg mit sich bringen, wird sich zeigen. Doch das dürfen erstmal nur Kunden aus der USA bewerten. Denn erst nach erfolgreicher Testphase könnten die anstehenden Änderungen nach Deutschland kommen.