McDonald’s: Kunden stehen immer wieder vor riesigem Problem – Filialen mit bahnbrechender Änderung

Nicht nur für seine Burger ist McDonald’s bekannt. Auch die McNuggets gehören seit nunmehr 40 Jahren zum festen Repertoire des Fast-Food-Giganten – und sind aus den Filialen weltweit nicht mehr wegzudenken.

Doch ausgerechnet bei den McNuggets sahen sich McDonald’s-Kunden bislang immer mit einem nervigen Problem konfrontiert. Denn die frittierten Hähnchen-Häppchen gab es nur in festen Portionsgrößen. Klassischerweise haben Kunden die Auswahl zwischen einer 4er-, 6er-, 9er- und 20er-Packung. Doch das führte in der Vergangenheit immer wieder zu großen Reibereien zwischen Freunden und Familien! Hier will man jetzt Abhilfe schaffen.

McDonald’s-Filialen preschen vor

Immer wieder verlangten die McNuggets von den Fast-Food-Kunden mathematische Rechenkünste ab und konnte schon mal Freundschaften ins Wanken bringen. Selbst im Netz wurde heiß über das Problem beim gerechten Aufteilen der Nuggets diskutiert – doch nun scheint man im Ausland eine echte Lösung dafür hervorzubringen.

Als erstes prescht jetzt McDonald’s in der Schweiz vor. Seit Dienstag (5. Dezember) gibt es an den Filialtheken im Land nämlich nicht mehr länger nur die festgelegten Portionsgrößen zu kaufen. Nein, Kunden können sich jetzt auch erstmals einzelne Chicken McNuggets bestellen! Das berichtet „heute.at“.

Änderungen bei McNuggets haben großen Haken

Dieses Angebot dürfte auch McDonald’s-Kunden anderer Nationen hellhörig werden lassen. Doch es gibt leider einen großen Haken. Bei dem irren McNuggets-Angebot soll es sich nämlich lediglich um eine vorübergehende Aktion handeln. Dank „Chicken McNugget of Love“ können Kunden in der Schweiz anlässlich des 40. Geburtstags des Fast-Food-Riesen ab sofort Einzelpackungen ordern. Wie lange es das Angebot geben wird, ist allerdings nicht bekannt.

Es gibt noch einen weiteren Haken: Denn wer bei einer McDonald’s-Filiale in der Schweiz ein einzelnes McNuggets-Exemplare dazu bestellt, zahlt letzten Endes mehr als für die klassischen Boxen. So werden 1,20 Schweizer Franken (umgerechnet 1,27 Euro) pro einzelnem Chicken McNugget fällig. Bei diesen Aussichten dürfte der Neid bei deutschen Kunden sicherlich schnell wieder verrauchen.