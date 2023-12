McDonald’s: Bestellung nur noch über KI? Was Kunden jetzt wissen müssen

McDonald’s geht mit der Zeit und wird immer digitaler. Jetzt hat der Fast-Food-Riese eine Zusammenarbeit mit Google angekündigt. Aber kann das bedeuten, dass Kunden ihre Bestellung in Zukunft nur noch mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) abgeben können?

McDonald’s: Das bedeutet die Zusammenarbeit mit Google

McDonald’s hat die Zusammenarbeit mit Google in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach sollen tausende McDonald’s-Filialen in Zukunft mit der Google Cloud ausgestattet werden. Darüber hinaus soll auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den McDonald’s-Filialen stattfinden.

Was genau sich dahinter verbirgt, hat McDonald’s aber noch nicht klar kommuniziert. Möglich wäre aber beispielsweise der Einsatz an McDonald’s Selbstbedien-Terminals oder der Mobile App des Fast-Food-Riesen.

So viel gibt McDonald’s bekannt

Laut der Pressemeldung von McDonald’s soll das Unternehmen „die Google Cloud-Technologie in Tausenden von Restaurants weltweit nutzen“. Außerdem heißt es, dass der Fast-Food-Riese „ein breites Spektrum an Hardware-, Daten- und KI-Technologien von Google Cloud nutzen möchte.“ Im generellen seien die Informationen aber sehr allgemein gehalten.

Die praktischen Auswirkungen von der Zusammenarbeit von Google und McDonald’s auf die Kunden sind in der Pressemitteilung aber nicht direkt ersichtlich. Das Unternehmen gibt lediglich bekannt, dass man „Innovationen schneller umzusetzen und noch bessere Erlebnisse für Kunden, Restaurantteams und Mitarbeiter schaffen“ möchte.

„Die Verbindung unserer Restaurants weltweit mit Millionen von Datenpunkten in unserem digitalen Ökosystem bedeutet, dass die Tools schärfer werden, die Modelle intelligenter werden, die Restaurants einfacher zu bedienen sind und vor allem das Gesamterlebnis für unsere Kunden und Mitarbeiter noch besser wird.“, sagt Brian Rice, geschäftsführender Vizepräsident von McDonald’s.

McDonald’s: KI beim Drive-in?

Möglich wäre der Einsatz von KI beim Drive-in von McDonald’s. Als mögliches Vorbild könnte das Drive-in-Konzept von Wendy’s sein. Mit der US-amerikanischen Fast-Food-Kette arbeitet Google nämlich schon länger zusammen. Bei Wendy’s versucht man mit dem Sprachmodell der Künstlichen Intelligenz die herausfordernden Bedingungen von einer heruntergekurbelten Fensterscheibe anzupassen.

Es heißt, dass eine Bestellung über das Auto durch verschiedene Hintergrundgeräusche wie des Straßenverkehres, laute Kinder und ein eingeschaltetes Autoradio erschwert werden können.