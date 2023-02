McDonald’s-Mitarbeiterin zu sexy für den Tresen – jetzt wird sie DAMIT reich

Zu sexy fürs Burgerbraten: Eine schottische McDonald’s-Mitarbeiterin legt die Arbeitsuniform ab – und zieht lieber für OnlyFans blank!

Melanie C. (20) aus Schottland startet jetzt auf der Erotik-Plattform voll durch, kündigte dafür ihren Job bei McDonald’s. Und das macht sich in ihrem Portemonnaie schon deutlich bemerkbar…

McDonald’s-Mitarbeiterin von Chef nicht gemocht, weil sie zu hübsch ist

Mit der britischen Zeitung „The Sun“ sprach das Model über diese Entscheidung. Laut eigenen Aussagen verdiente Melanie C. umgerechnet circa sieben Euro pro Stunde bei McDonald’s. Und jetzt? Jetzt kassiert das Erotik-Model pro Tag bis zu 1.700 Euro!

„Mein Manager hat mich gehasst, weil ich zu hübsch war“, behauptet die 20-Jährige. „Wir mussten alle das gleiche Outfit tragen, aber ich habe immer auf mein Make-Up geachtet.“ Und das kam vor allem bei den männlichen Kollegen gut an: Viele hätten mit ihr geflirtet. Sie schlugen ihr sogar vor, es bei OnlyFans zu versuchen. Und ein paar von ihnen zahlen jetzt sogar für die heißen Fotos der jungen Frau!

McDonald’s-Mitarbeiterin bekam unmoralisches Angebot

Doch nicht nur ihre Ex-Mitarbeiter fahren auf die Schottin ab: Eines Tages bediente Melanie C. einen älteren Herren in einer Luxus-Karre. Sie sei zu schön, um dort zu arbeiten, sagte er ihr, wie „The Sun“ berichtet. Ein Angebot mit ihm wegzufahren, lehnte Melanie C. allerdings ab. Immerhin bleiben dem Senior jetzt ja ihre Bilder auf OnlyFans…

