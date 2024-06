McDonald’s: Nachhaltigkeits-Wahnsinn bringt Kundin in Rage – „Echt nicht zu fassen“

Es ist kein Geheimnis mehr: Unserer Umwelt geht es nicht besonders gut. Da ist es nur logisch, dass wir immer mehr auf die Schonung der Ressourcen achten. Auch bei Unternehmen wie McDonald’s ist das ein großes Thema.

Doch genau hier versetzt der Nachhaltigkeits-Wahnsinn eine Kundin nun absolut in Rage. Sie kann es nicht fassen, was sie dort sieht. McDonald’s hat allerdings ebenfalls eine klare Meinung dazu.

McDonald’s: Nachhaltigkeits-Wahnsinn lässt Kundin ausflippen

Nachhaltigkeit ist global ein wichtiges Thema. Große Unternehmen wie McDonald’s können dabei nicht mehr die Hände in den Schoß legen, sie müssen aktiv werden. Doch was eine Kundin jetzt bei dem Fast-Food-Riesen erlebt hat, ist unfassbar. Sie beschwerte sich sogleich auf der Facebookseite des Unternehmens.

Das ist ebenfalls spannend: ++ McDonald’s: Kunden verzweifeln an diesen neuen Regeln – „Nervenzusammenbruch“ ++

Hier schreibt sie: „Es ist echt nicht zu fassen, da wird einem der Kauf von wieder verwendbaren Thermobecher schmackhaft gemacht. Und was ist? Wenn du ihn beim nächsten Besuch vollmachen lassen möchtest, drückt dir ein Mitarbeiter Wegwerf-Becher in die Hand und du kannst dann dein Getränk umschütten.“ Das klingt natürlich wenig sinnvoll. Die McDonald’s-Kundin lenkt zwar ein, dass sie das Problem aus hygienischer Sicht verstehen kann, schlägt aber sogleich vor, zum Beispiel einen kleinen Krug zu nutzen, um das Getränk umzufüllen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

So reagiert der Fast-Food-Riese

Diese Redaktion hat McDonald’s dazu um eine Stellungnahme gebeten und eine spannende Antwort erhalten: „Der Prozess, wie Sie ihn schildern, entspricht tatsächlich nicht unseren Vorgaben. Unser Verfahren sieht vor, dass der saubere Mehrwegbecher von unseren Gästen im McCafé auf die Theke gestellt wird, unsere Mitarbeiter:innen das Getränk in einem Stahlkännchen zubereiten und dann in den bereitstehenden Becher füllen. Wir gewähren in diesem Fall auf das entsprechende Heißgetränk einen Rabatt in Höhe von 0,10 Euro.“

Mehr News:

Na, das klingt doch recht versöhnlich. Dann hoffen wir mal, dass das Erlebnis der Kundin bei McDonald’s nur ein dummer Zufall war. Denn wie sagte schon die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“

Warum sich Trump bei McDonald’s bedanken kann, wer er die US-Wahl gewinnt, liest du hier.