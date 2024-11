McDonald’s-Kunden rasten aus – Fast-Food-Riese bringt alte Tradition zurück

Ein roter Anzug, eine gelbe Fliege und große Schuhe – bei diesem Outfit könnte man an eine moderne Version des berühmten McDonald’s Clowns Ronald McDonald denken. Doch falsch gedacht! Es handelt sich um den ehemaligen Let’s Dance-Teilnehmer (2023) Jens Knossala (38), besser bekannt als Knossi.

Der YouTube-Star hat aber nicht die Branche gewechselt, sondern kündigt ein XXL-Gewinnspiel an – und genau das hat im Fast-Food-Riesen bereits Tradition. Klar, dass die User wegen dieser Ankündigung aus dem Häuschen gerieten und jubelten.

McDonald’s: Promi kündigt XXL-Gewinnspiel an

Seit dem 7. November läuft die Kampagne bereits bei McDonald’s. Dabei handelt es sich nicht um eine limitierte Burger-Aktion oder gar neue Pommes frites, sondern um ein Gewinnspiel. Was damit gemeint ist? Monopoly ist zurück! Und jetzt wirbt auch noch der 38-jährige Reality-Star dafür und macht auf das Ganze aufmerksam.

So wirbt Knossi zum Start der Aktion mit der Verlosung der legendären „Goldcards“. Moment, Goldcard? Was ist das? Ganz einfach. Mit dieser Karte kann man in einer bestimmten Filiale gratis essen, wie Focus Online berichtet. Um diesen XXL-Gewinn zu erhalten, muss man „nur“ den Instagram-Post kommentieren und mit etwas Glück gewinnt man.

Logisch, dass sich mittlerweile (Stand: 9. November 2024) über 52.000 Likes und unzählige Kommentare unter dem Post sammeln. Auch zahlreiche Prominente wie Stefano Zarrella (33) und GNTM-Teilnehmerin Alex Mariah Peter (27) haben bereits reagiert.

Doch kann man mit einer solchen Goldkarte auch wirklich umsonst bei McDonald’s speisen – und gibt es Begrenzungen? Ein genauerer Blick in die Teilnahmebedingungen von Monopoly gibt Aufschluss: „Du kannst 6 Monate lang jeden Tag ein McMenü gratis in einem ausgewählten McDonald’s Restaurant in deiner Nähe essen“, steht dort. Apropos: Wer kein Erfolg im Instagram-Gewinnspiel hat, kann bei der regulären Monopoly-Aktion erneut sein Glück versuchen.

Sticker-Code und App: Das sind die Teilnahmebedingungen

Dazu müssen sich die Teilnehmenden zunächst in der McDonald’s App registrieren, da das Gewinnspiel nur über diese App abgewickelt wird. Voraussetzung für die Teilnahme ist zudem ein sogenannter Sticker-Code, der sich auf speziellen Aktionsverpackungen befindet.

Der 10-stellige Sticker-Code muss dann lediglich auf der Startseite der McDonald’s App eingegeben oder eingescannt werden.

Doch was kann man eigentlich gewinnen? Eine ganze Menge! Zum Beispiel kann man folgende Dinge absahnen:

12x Kreta-Reise für 2 Personen von urlaubsguru*

4x 6-tägige Nordlichter Reise von Coca-Cola für 2 Personen*

1x Motorsport Experience am Red Bull Ring in Spielberg für 2 Personen*

Hier kannst auch du dein Glück versuchen und teilnehmen:

Bleibt nur noch, einen guten Appetit und viel Glück zu wünschen. Und selbst wenn man nicht gewinnt, hat man zumindest eine schöne und leckere Zeit bei McDonald’s verbracht.