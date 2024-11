McDonald’s: Kunden warten auf den Big Rösti – doch plötzlich wird alles anders

Von all den Kunden-Fragen, die McDonald’s tagtäglich in den Sozialen Netzwerken erhält, taucht wahrscheinlich keine so häufig auf wie: „Wann gibt es den Big Rösti wieder?“

Nicht umsonst bezeichnet der Fast-Food-Riese selbst den Big Rösti als seinen „beliebtesten Burger“. Jahr für Jahr erscheint er kurz vor der Adventszeit im Rahmen der „Hüttengaudi“-Aktion – und jedes Mal ist das genaue Erscheinungsdatum für viele Kunden gefühlt der wichtigste Tag in ihrem Kalender. Und auch für 2024 steht der Comeback-Termin des Big Rösti nun fest!

Doch alle Fans des herzhaften Kult-Burgers sollten jetzt genau hinhören. Denn beim Thema Big Rösti bleibt in diesem Jahr nicht alles beim Alten…

McDonald’s: Big-Rösti-Comeback steht bevor

Seitdem der Big Rösti zum Jahresende 2006 erstmals als Aktionsprodukt bei McDonald’s erschien, hat er sich zum absoluten Kult-Gericht entwickelt. Ein mit Käse und Speckwürfeln überbackenes Brötchen, belegt mit einem Beef-Patty, Käse, einem Kartoffel-Rösti-Taler, Bacon und einer würzigen Sauce – ein Erfolgsrezept. Und seine limitierte Verfügbarkeit macht den Big Rösti für viele Kunden nur noch unwiderstehlicher.

Die große Frage lautet: Wann beginnt die „Hüttengaudi“-Aktion – und damit auch der Big-Rösti-Zeitraum – im Jahr 2024? Das hat McDonald’s zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, doch einige Influencer, die sich auf das Thema spezialisiert haben und entsprechende Kooperationen führen, wissen bereits Bescheid und rühren kräftig die Werbetrommel.

So wie beispielsweise Social-Media-Star Mike, der über seinen Account „Neu im Laden“ insgesamt mehr als 200.000 Follower auf Instagram und TikTok erreicht. Er verrät nicht nur, wann der Big Rösti 2024 in den Verkauf kommt – sondern auch, welche Änderungen McDonald’s in diesem Jahr beim Big Rösti plant.

Das ist neu beim Big Rösti

Am 19. November 2024 ist es soweit: Der Big Rösti kehrt bei McDonald’s zurück! Und keine Sorge – an der klassischen Zusammensetzung des Big Rösti ändert sich nichts. Kunden bekommen ihren geliebten Aktionsburger genau so, wie sie ihn in Erinnerung haben. Doch einige Neuerungen gibt es trotzdem.

„Das gab es noch nie bei McDonald’s“, kündigt Mike auf TikTok an. Denn neben der klassischen Variante und dem „Big Rösti Raclette“ mit Raclette-Käse feiert nun eine dritte Version ihr Debüt: Der „Big Rösti Spicy“ mit einer scharfen Sauce und Jalapenos. Den gab es so tatsächlich noch nie bei McDonald’s – allerdings gab es auch bereits im Vorjahr 2023 mit dem „Big Rösti Cranberry“ bereits eine dritte „Sonderedition“ des Burgers.

Doch das ist noch nicht alles: Mit der Aktion „Pimp my Burger“ können Kunden den Rösti-Taler und die Käusesauce vom Big Rösti auch einfach mit anderen Burgern kombinieren. Das funktioniert beim Big Tasty Bacon, beim McCrispy, beim McChicken Classic, beim McRib, beim Hamburger Royal TS und beim Hamburger Royal mit Käse.

Der Big Rösti bleibt bis Anfang Januar 2025 bei McDonald’s verfügbar.