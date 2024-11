McDonald’s-Kundin staubt Umsonst-Menü ab – mit dieser Masche

XXL-Preisschlacht! Für die zahlreichen Kunden von McDonald’s ist das nichts Neues mehr – schließlich gehören die 1-Euro-Produkte schon lange der Vergangenheit an. Die Inflation macht nämlich auch vor Fast-Food-Ketten nicht halt.

Logisch, dass die Kunden nicht nur auf die zahlreichen Gutscheine und Angebote zurückgreifen, sondern sich auch den einen oder anderen Trick einfallen lassen. Eine Influencerin hat nun einen ganz besonderen Kniff ausprobiert – da staunten selbst die Mitarbeiter.

McDonald’s: Influencerin will Mac Menü umsonst haben

„Oh, ich bin so aufgeregt“, flüstert die junge Influencerin in die Kamera. Natürlich wird die Aktion heimlich gefilmt – ob das so legal ist, sei mal dahingestellt, denn hier geht es in erster Linie um einen mutigen Versuch. So klammert sich Lena Lind an einen Gegenstand und nähert sich immer weiter dem Bestelltisch.

Aber sie will kein Menü kaufen, nein, vielmehr möchte sie es umsonst haben. So hält sie einem skeptisch dreinblickenden Mitarbeiter einen knallroten Gegenstand hin und fragt, ob sie diesen gegen ein Mac-Menü eintauschen könne. Die Skepsis ist verständlich – immerhin kostet ein solches Menü rund 12 Euro.

Logisch, dass prompt der Filialleiter hinzugezogen wird, um diese kuriose Tauschaktion zu bewerten und – Trommelwirbel – zu genehmigen! Lena Lind bekommt ihr Menü umsonst. Na ja, ganz umsonst war es nicht – schließlich hat sie dafür etwas eingetauscht. Aber was will sie eigentlich tauschen? Es ist eine rote College-Jacke, die sie selbst (!) bestickt und verziert hat, und zwar mit den typischen Zeichen und dem Slogan von McDonald’s.

„Ich liebe deine Jacken“: Fan-Begeisterung wegen Stick-Projekt

Doch nicht nur die Influencerin konnte sich freuen, auch viele Fans waren über den Tausch-Versuch ganz begeistert. So schrieb eine Userin auf Instagram: „Omg ich liebe einfach deine Jacken!“ Und auch eine andere Nutzerin meinte ganz verzückt: „So toll deine Jacken und du bist so bescheiden bei deinen Tauschgeschäften, du investierst ein Haufen Zeit und Material. Ich bewundere dich!“

Doch die Instagram-Nutzer überschütten die Influencerin nicht nur mit Lob, sondern schlagen auch direkt neue Orte vor, an denen sie ihren Tausch-Versuch ausprobieren soll. Ob sie das umsetzen wird? Bleibt abzuwarten.