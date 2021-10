McDonald's: Mitarbeiterin packt aus! HIER kannst du heimlich belauscht werden

Abhör-Skandal bei McDonald's! Anscheinend wähnen sich viele Kunden im McDrive zu Unrecht in Sicherheit.

Wie eine Mitarbeiterin jetzt preisgibt, werden Kunden im Drive-In bei McDonald's unbemerkt belauscht.

McDonald's: Abhör-Skandal! Kunden sind schockiert – „Du verarscht uns, oder“

McDonald's-Mitarbeiterin lässt Bombe platzen! HIER wirst du unbemerkt belauscht. (Symbolbild) Foto: imago/Rene Traut

Auf dem Videoportal TikTok packt die Mitarbeiterin von McDonald's aus und schockiert damit viele User der Plattform, denn für die dürfte das eine ziemliche Überraschung sein. „Die Leute wissen nicht, dass wir ihre Gespräche auch hören können, wenn wir gerade nicht mit ihnen sprechen, um ihre Bestellung aufzunehmen“, schreibt die junge Frau in dem Sozialen Medium.

---------------------------

Mehr McDonald's News:

---------------------------

Doch nicht nur Gesagtes wird aufgezeichnet: „Und wir haben eine Kamera am Lautsprecher, die ein Foto von euch macht, damit wir wissen, wer was bestellt hat“. Die Kunden reagieren darauf mit Fassungslosigkeit, wie RTL schildert. Ein echter Skandal!

---------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

beliebt bei Kunden: das im Happy Meal enthaltene Spielzeug

Neben dem McDonald's-Spielzeug, sind auch die McDonald's-Gläser ein Highlight für Kunden

---------------

„Du verarscht uns, oder?“, will ein User von der McDonald's-Mitarbeiterin erfahren. „Wenn das wahr ist, fahre ich nie wieder dorthin“, sagt ein anderer. Und auch diesem Kunden macht die Enthüllung zu schaffen: „Jetzt fühle ich mich unwohl, zu McDonald's zu gehen“. Wer bei der Fast-Food-Kette in den Drive-In fährt, sollte sich in Zukunft genau überlegen, was er so von sich gibt. Offenbar können die Mitarbeiter dort alles mithören, egal wie persönlich das Gesagte auch sein mag. Deshalb solltest du dir intime Details aus deinem Privatleben oder bissige Kommentare zum Personal lieber verkneifen. (mbo)

Probleme beim McDonald's-Lieferservice

Viele Kunden wissen den Lieferservice von McDonald's sehr zu schätzen. Doch warum kommen das Essen oft nur lauwarm oder sogar kalt an? Ein Video sorgt für Aufklärung.