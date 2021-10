Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald’s: DIESES Foto bringt Kunden ganz aus dem Häuschen: „Oh no, dann gibt's wieder Mäcces Futter ohne Ende“

Ein Facebook-Post von McDonald’s löst bei den Kunden Stürme der Begeisterung aus!

Begeisterung bei McDonalds-Kunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Mit einem rätselhaften Foto hat McDonald’s auf ein neues Produkt aufmerksam gemacht, das in den Kunden offenbar viel Vorfreude weckt.

McDonald’s zeigt witziges „Rätsel“ auf Facebook

Das Motiv des Fotos: Ein junger Mann mit Jacke und Jogginghose sitzt lässig auf einer Parkbank – in seiner Hand hält er eines der beliebten Coca-Cola-Gläser des Fast-Food-Riesen. Dazu schreibt McDonald’s: „In diesem Bild haben wir ein Cola-Glas versteckt.“

Moment. „Versteckt?“ Es befindet sich doch offensichtlich in der Hand des Typen auf dem Foto! Tja, da hat sich McDonald’s wohl einen kleinen Scherz erlaubt. In den Kommentaren machen einige den Spaß mit und tun so, als ob ihnen die Lösung des Rätsels enorm schwer fällt.

Doch der Großteil der User hat nur eine Sache im Sinn: Sind etwa die beliebten Cola-Gläser wieder da?

Cola-Gläser-Comeback: User begeistert: „Es wird Zeit“

Die Begeisterung in den Kommentaren ist deutlich zu spüren:

„Es wird Zeit, dass die neuen kommen.“

„Ich habe glaube ich mittlerweile 20 Gläser davon.“

„Aber die Frage ist doch viel mehr: Wann? Wann bekomme ich mein Glas? Wann?“

„Wann gibt's wieder neue Gläser? Warte schon drauf.“

„Oh no, wenn’s wieder Cola Gläser gibt, ist wieder Eskalation bei mir.“

„Wie? Cola-Gläser? Oh no, dann gibt's wieder Mäcces Futter ohne Ende.“

Bisher lässt McDonald’s seine Kunden aber noch im Dunkeln. Genauere Daten über einen möglichen Aktionszeitraum vermeldete die Burger-Kette in ihrem Beitrag nicht. (at)